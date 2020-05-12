【中國經濟】通脹快速回落顯內需不足 逆週期政策需繼續發力

內地新冠肺炎疫情基本受控，各地復工復產推進，4月中國CPI按年漲幅創七個月新低重歸3字頭，PPI降幅亦為四年來最大。分析人士認為，通脹數據凸顯需求不足，而未來工業品價格還將持續通縮，修復內需仍需逆週期政策繼續發力。

4月CPI按年上漲3.3% 為7個月低點

國家統計局周二公佈數據顯示，4月居民消費價格指數(CPI)按年上漲3.3%，漲幅較上月的4.3%大幅下滑，不及路透調查預估中值3.7%，為2019年9月以來最低；4月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降3.1%，降幅大於上月的1.5%和路透調查預估中值2.6%，且為2016年4月以來最低（當時為-3.4%）。

4月CPI按月下降0.9%，路透調查預估中值為下降0.5%；PPI按年下降1.3%。 4月CPI中的食品價格按年上漲14.8%（上月為18.3%），非食品價格按年上漲0.4%（上月為0.7%）。

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民生銀行研究院區域經濟研究中心副主任應習文表示，隨著國內新冠疫情逐步得到控制，各地復工復產加快推進，社會生產逐步恢復正常化，各項供應的快速恢復推動通脹水平顯著回落。疫情對物價的短期向上沖擊在4月完全消退，但對經濟負面衝擊造成的長期抑製作用仍在顯現。

他認為，當前通脹預期收縮較快，下半年CPI漲幅可能持續快速回落。疫情導致的供給面受損儘管在恢復，但經濟的整體需求依然較弱，應確保流動性適度寬鬆，助力社會總需求盡快恢復。

需求萎縮嚴重 工業品進入持續通縮階段

中原銀行首席經濟學家王軍也指出，儘管供給也受到衝擊，但顯然疫情對需求打擊的更嚴重、更持久、更不可恢復，上游和中下游需求萎縮得很嚴重，加上原油價格的暴跌以及市場對未來悲觀的預期，工業品進入持續通縮階段，消費品也將重回低位徘徊的走勢。

他認為，對於整體經濟而言，需求不足或者說輕度通縮始終是未來最大的矛盾。

光大保德信基金的鄒強表示，展望接下來，基數決定了CPI偏回落的方向，不排除之後豬肉價格可能有所震盪，但整體不斷下行的方向不會改變，且在秋季大概率加快，可能到冬季CPI會回落到0左右。 PPI目前來看會全年轉入通縮的象限，甚至可能會出現全年PPI不斷下行的情況。

光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，結構性物價對國內政策影響有限，目前主要矛盾仍是擔憂全球經濟衰退拖累國內需求。

他指出，目前全球疫情形勢仍嚴峻，受疫情影響，全球經濟衰退將對中國未來幾個月外需構成一定拖累；而近期歐美解禁復工可能加劇全球疫情防控與經濟前景的不確定性，這對企業投資決策、消費者信心都將產生負面影響。為對沖疫情影響，國內逆週期調節政策仍需要進一步發力。

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人行在一季度貨幣政策報告中表示，下一階段穩健的貨幣政策要更加靈活適度，根據疫情防控和經濟形勢的階段性變化，把握好政策力度、重點和節奏。加強貨幣政策逆週期調節，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出位置。

責任編輯：蒯宇澄

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