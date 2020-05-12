【中美角力】被問美國疫情死者多　特朗普擲下此話轉身走（有片）

▲ 被問為何美國多人死於疫情 特朗普激動回應：去問中國

美國總統特朗普11日在白宮舉行記者會，被哥倫比亞廣播公司（CBS）一名美籍華裔及一名有線新聞網絡（CNN）記者「夾擊」，問為何美國多人死於疫情，特朗普激動回應「去問中國吧」，及後更離場。此外，他也在記者會上稱，會密切關注中國被指竊取美疫苗資料。

CBS的美籍華裔白宮記者江維佳（Weijia Jiang，音），問特朗普為何標榜美國檢測率全球最高，但感染率仍然高企，「如果每天仍然有美國人染疫死亡，確診個案仍然與日俱增，這個競爭還有何意義」。特朗普激動回應說：「這個問題或許妳應該去問中國……不要問我，問中國吧。」

他之後叫江維佳身後的CNN記者科林斯（Kaitlin Collins）提問，科林斯乘勢「助攻」，讓機會給江維佳追問，江維佳遂再問特朗普：「先生，為何你特別針對我說那番話？」特朗普說：「我不是特別針對某人而說，我只是針對問那乞人憎問題的人。」

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江維佳說那問題並不乞人憎，但特朗普沒再理江維佳，叫別的記者發問，這時科林斯發問，特朗普卻指她剛才已錯過發問機會，不准她問，科林斯想解釋時，特朗普宣佈記者會結束，轉身離開。事實上，特朗普與江維佳和科林斯都曾「交手」，上月江在疫情記招問特朗普2月為何不提醒民眾防疫，特朗普怒斥江與總統講話時應低聲一點。

特朗普：密切關注中國被指竊取美疫苗資料

另一方面，對於《紐約時報》早前報道，美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部準備發警告，稱中國黑客與諜報人員正透過非法手段，取得與疫苗、療法、篩檢等有關各種有價值的智能財產與公衛資料，並竊取美國為遏止新冠肺炎疫情而研發的疫苗及療法資料，特朗普在記者會上回應：「還有什麼是新的？」

特朗普重申對中國在疫情處理上的不滿，並指出中國應從源頭就阻止疫情，「現在你跟我說他們正駭入資訊，我只能說，中國還有什麼是新聞。我們正在密切注意此事」。

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責任編輯：游昊雲

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