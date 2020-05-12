不只海洋公園慘淡經營 內地主題公園還面臨3大挑戰

因應疫情，海洋公園閉園逾3個月，海洋公園董事局主席孔令成表示，海洋公園正面對有史以來最嚴峻的財務挑戰。事實上，多地的主題公園因市場競爭激烈、差異化特色不分明、運營成本高等因素，盈利情況並不如遊客以為的盆滿缽滿。從內地主題公園的情況來看，截至去年8月，在339座主題公園中，只有53%盈利，另有25%虧損、22%持平。

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早前內地旅遊界有一個普遍認識——中國的主題公園有70%都是虧損的，只有10%能盈利。對此，中國主題公園研究院院長林煥傑指出，這項統計數據最早出現在2000年，但如今情況已有較大改變。

截至2019年8月，內地的300余座主題公園中，只有25%是虧損，但仍不容小覷，內地主題公園的發展前景面臨三大挑戰。

▲ 海昌極地海洋公園

不時傳出虐待動物

內地不少主題公園以動物為主題，包括知名的海昌海洋公園。但近年持續有網民曝出，有些主題公園曾發生虐待動物的事件。

曾經有網民稱，成都海昌極地海洋世界的工作人員向表演失誤的白鯨丟竹籤，用尖頭刺向白鯨背部。不過官方回應稱，竹竿是用來引導白鯨用食，並非「打」。

今年初，重慶一間主題公園讓豬做笨豬跳，網傳影片中工作人員把披著藍色披風、被五花大綁的豬推下68尺高台，以此為園內新設的笨豬跳景點做噱頭，引來網民批評「不人道」。此外，一些以提供動物表演的特色主題公園也曾被網民揚言抵制，因網民認為動物表演違反動物天性，不利於動物身心健康。

二次消費和重遊率不樂觀

此外，二次消費力不高也是行業發展痛點。與迪士尼從設計到輸出的完整產業鏈相比，內地本土主題樂園的單一偏重門票的收入結構使得營收風險更高。根據新三板智庫呂文軒、方俊傑的研究，內地主題樂園門票收入佔比在80%以上，衍生品及其他盈利渠道佔比不到20%。而國外的二次消費佔比60%以上。

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從重遊率來說，有數據顯示，全中國景區重游率很少有超過1%，全中國主題公園的重游率不超過30%。而以東京迪士尼為例，東京迪士尼重游率50%（1,700萬人次/年），衍生品銷售和游樂設施幾乎捆綁在一起。其中食品飲料占20.6%、門票占42.5%、衍生品占36.9%。

國外知名主題公園競爭力強

內地旅游需求快速爆發，不少游客的行程都會包括當地的主題公園，這就為該類項目提供了一定的客流基礎。但除迪士尼之外，環球影城和默林娛樂等即將進場。

北京環球影城投資規模將超上海迪士尼

▲ 粉紅豬小妹主題公園

據悉，北京將建成亞洲第3座、全球第6間環球影城，這也是全球佔地面積最大的一座，開始營運後勢必有許多遊客慕名而來。而擁有粉紅豬小妹（Peppa Pig）主題公園、樂高主題公園以及杜莎夫人蠟像館的默林娛樂也即將進場分一杯羹。內地主題公園將面臨更大競爭。

本報記者：尹航

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