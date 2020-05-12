中國取消對部分美國貨加徵報復性關稅 涉稀土金屬礦等79項商品

中美關係愈發緊張之際，國務院關稅稅則委員會又宣布一批對美加徵關稅商品的排除清單，包括稀土金屬礦、黃金礦砂和醫用消毒劑等79項商品。

根據財政部網站的新聞稿，這是中方對第二批對美加徵關稅商品，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加徵中方為反制美301措施所加徵的關稅。

對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公佈之日起六個月內按規定向海關申請辦理.

不過，第二批對美加徵關稅的其餘商品，暫不予排除。財政部表示，未列入第一批、第二批對美加徵關稅商品排除清單的商品，企業可根據相關公告申請市場化採購排除。

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【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應「廢約論」

此前在2月21日，中國公布了第二批對美加徵關稅商品的第一次排除清單。

上周中美兩國高級貿易代表討論了第一階段貿易協議落實情況，中方說雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件，美方表示雙方期待協議規定的義務得到履行。不過美國總統特朗普上周五受訪時表示，他對是否結束該貿易協議感到「非常糾結」。

特朗普周一表示，他不贊成與中國重新磋商今年年初簽署的第一階段貿易協議，因此前中國《環球時報》援引與中國政府關係密切的消息人士的話報道稱，中國方面出現了要求重新評估中美第一階段貿易協議的鷹派聲音，部分顧問敦促重新進行磋商。

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責任編輯：蒯宇澄

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