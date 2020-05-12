▲ 【黃秋生入籍台灣？】黃秋生為何想移居台灣 台媒舊訪問露端倪

黃秋生曾3度拿下金像獎影帝、又曾奪金馬獎最佳男配角，他今天（12日）在facebook說，自己目前正在台灣隔離14天中，且準備入籍台灣，親證自己有移民台灣的計劃。他為何選擇台灣、喜愛台灣什麼？他早前接受台灣訪問時，透露其中端倪、也就是一個關鍵：拍戲環境比香港好。

黃秋生在facebook發帖表示，他目前人在台灣進行居家檢疫，一名網友看到貼文後留言「入籍台灣吧」，沒想到黃秋生竟回覆「準備中」，首次公開自己有移民台灣計劃。

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黃秋生早前在台媒《CUE電影生活誌》受訪時，曾暢聊他為什麼喜愛台灣，他直言在台灣拍片感覺非常好：

台北真的好啊，市民乾淨、斯文、有禮，交起朋友來感覺非常舒服，整個城市又漂亮，路上兩邊都是樹，一般市民也不會隨便跑來你面前亂拍照或問候你。

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黃秋生坦言，雖然香港拍戲環境也不錯，但仍比不上台灣，還說在台灣可以找到很多朋友聊天，「就算只是第一次見面也聊得來，我在香港反而很少朋友」。

此外，他亦指出台灣戲院影片的選擇多元、場次多、看戲的民眾也多，盛讚台灣的文化底蘊深厚，笑說自己雖然片酬不高，「但價錢便宜一點沒關係，能來台灣拍就OK」。

但此前亦有不少輿論指出，台灣是否宜居實在因人而異，包括當地就業機會、營商環境、乃至社會文化和城市管理，都與香港有很大分別。

責任編輯：伍樂