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【中國經濟】滬指微跌0.1%創業板指升1% 醫藥板塊走強

經濟脈搏 15:22 2020/05/12

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中美貿易協議或生變，加上武漢展開全市核酸檢測，內地股市今日走勢分化，滬指收縮量收跌0.1%，創指則升1%，新冠檢測等醫藥板塊大幅走強。

【肺炎疫情】武漢當局緊急通知：全市全員核酸篩查 限10日完成

【中國經濟】内地4月CPI年漲3.3%創7個月低點  PPI年跌3.1%為4年最大

【中國經濟】通脹快速回落顯內需不足 逆週期政策需繼續發力

滬指今日平開，早盤下挫後維持盤整格局，創業板塊相對較為強勢。截至收市，滬指跌0.11%，報2891.56點；深成指漲0.42%，報11015.56點；創指V型反彈漲1.01%，報2124.15點。

滬深兩市成交合計5994億元（人民幣，下同），較前一交易日明顯縮量，其中滬市成交2385億元，深市成交3609億元。北向資金凈流入近30億元。

盤面上，漲跌互現，食品加工領漲，醫療器械、生物醫藥、半導體等漲幅居前。汽車、港口航運、房地產等跌幅居前。

展望後市，分析指，近期A股維持震盪走勢，主要受到疫情和內外部經濟環境的影響，市場期待下周全國「兩會」召開會有超預期的政策出台刺激經濟，因此市場觀望情緒濃厚。

【中美貿易戰協議】環球時報：中國或考慮令中美貿易協議作廢

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議  回應「廢約論」

消息面上，《環球時報》英文版引述知情人士報道，中方考慮提出讓第一階段中美貿易協議作廢，然後重新談判，讓天秤向中方傾斜。美國總統特朗普今天回應表示，無意與中國重新協商雙方已簽訂的貿易協議。

責任編輯：蒯宇澄

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