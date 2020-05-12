【中國經濟】滬指微跌0.1%創業板指升1% 醫藥板塊走強

中美貿易協議或生變，加上武漢展開全市核酸檢測，內地股市今日走勢分化，滬指收縮量收跌0.1%，創指則升1%，新冠檢測等醫藥板塊大幅走強。

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滬指今日平開，早盤下挫後維持盤整格局，創業板塊相對較為強勢。截至收市，滬指跌0.11%，報2891.56點；深成指漲0.42%，報11015.56點；創指V型反彈漲1.01%，報2124.15點。

滬深兩市成交合計5994億元（人民幣，下同），較前一交易日明顯縮量，其中滬市成交2385億元，深市成交3609億元。北向資金凈流入近30億元。

盤面上，漲跌互現，食品加工領漲，醫療器械、生物醫藥、半導體等漲幅居前。汽車、港口航運、房地產等跌幅居前。

展望後市，分析指，近期A股維持震盪走勢，主要受到疫情和內外部經濟環境的影響，市場期待下周全國「兩會」召開會有超預期的政策出台刺激經濟，因此市場觀望情緒濃厚。

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責任編輯：蒯宇澄

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