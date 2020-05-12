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中美貿易戰再現暗湧之際 中國據報加大採購百萬噸美國大豆

經濟脈搏 15:25 2020/05/12

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中美貿易緊張關係有升溫迹象，消息指中國或考慮將中美首階段貿易協議推倒重來之際，彭博社引述知情人士透露，尋求兌現第一階段協議承諾的中國，正在加大美國大豆的進口力度，過去兩周採購量高達百萬噸。

該名知情人士表示，中國國有進口商過去兩周訂購了20多船美國大豆，總量超過了100萬噸，這些大豆可以享受先前授予的關稅豁免，裝船地是墨西哥灣沿岸港口，有些是現有貨物，有些要等到美國秋收後方能裝運。

彭博社引述知情人士透露，尋求兌現第一階段協議承諾的中國，正在加大美國大豆的進口力度，過去兩周採購量高達百萬噸。

中美最高貿易談判代表上周五通電話，雙方表示將為第一階段貿易協議的落實創造有利條件，並將在經濟和公共衛生領域進行合作。根據協議，中國承諾今年進口365億美元的美國農產品，但是新冠疫情蔓延全球減緩中國進口步伐。上月有報道指出，中國計劃購入逾3,000萬噸美國農產品，包括1,000萬噸黃豆，用於國家儲備，免受疫情造成的供應鏈中斷。

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總部位於芝加哥的農作物巨頭Archer-Daniels-Midland Co.本月曾表示，中國今年迄今的採購狀況讓其頗受鼓舞，其首席財務官Ray Young在4月30日的分析師電話會議上表示，公司預計中國今年的美國大豆進口量會在3,000萬到3,500萬噸之間。

惟農業貸款銀行CoBank主管研究的副總裁Dan Kowalski此前表示，如果美元依然保持強勢，將是中國兌現美國農產品進口承諾的另一個掣肘，中國履行農產品進口承諾會不會因此而生變現在還不好說。

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責任編輯：馬佩君

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