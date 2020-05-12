【黃秋生入籍台灣？】大陸居民移民台灣  比港澳難兼要「曲線救國」

網傳黃秋生申請移民台灣，又掀起了一陣討論熱潮。根據資料，港澳居民申請移民台灣者漸增，反而內地少見討論。政治因素是其一，但最主要是大陸居民欲移民台灣，現時無法直接以投資移民移民入籍，必須用「曲線救國」方式，先要取得第三國護照。

基本上來說，港澳居民要移民台灣相對較簡單，在台投資20萬美金（約160萬港幣）即可申請居留簽證；最快一年半可以入籍，20歲以下未婚子女及配偶可以隨遷。

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再則就是外籍人士在台投資50萬美金即可申請居留簽證，三年後轉梅花卡（居留證），拿到梅花卡兩年後可以申請入籍。子女及配偶同港澳人士相同。

由於兩岸仍處於對峙狀態，大陸居民要移民台灣，比起港澳居民難得多。根據條例，大陸人做投資僅僅只能申請一年多次的簽證，無身份可拿更不能入籍。唯一可以直接拿台灣居留簽證的方式便是依親（結婚）。這個途徑真正找個對像結婚還可以，但大陸基本上有移民想法的人群均為中產階級以上；多數都是已經成家立業兒女雙全的，讓他們做結婚這個途徑不適合。

另一種方法就是採用「迂迴策略」，大陸居民可以先辦一個外籍護照（要合法途徑獲取），拿到外籍護照後持該身份在境外居住四年或以上且每一年不能回大陸逗留30天（多次累計，非單次居住限制時間）；並提供相關的居住證明文件即可申請外籍人士來台投資項目。

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不過，對於在大陸有生意的人，要在外國居留4年又不能回大陸，相對來說是很大損失，取捨困難。當然，對於大陸居民來說，台灣起碼有兩大吸引之處。

其一，是良好的醫療制度。台灣的「全民健康保險」（簡稱「健保」）。是由政府主導強制性參與的醫療保險，保費是根據自身的工作狀態及薪金釐定，保費一般只須幾百港元。健保的目標是讓台灣民眾獲得完整及全面的醫療服務，其保障範圍廣泛，包括一般疾病，各種手術、慢性疾病，甚至包括牙醫服務，投保者均可享有補助。在台灣居留達6個月以上就可申請參加健保。相對於內地的醫保，台灣的健保制度無疑健全得太多，不愁「大病累全家」。

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其次，移民台灣有利「曲線」移民美國。根據資料，台灣是美國E2簽證的「條約國」之一（香港和內地也不是），E2沒有要求在美國創業的資本要求，只要生意通過審批即可，故投資門檻一般較EB5低。申請人的配偶及其未成年的子女也可以參與申請，其配偶可以在美國尋找工作，子女也可以入讀公立學校，投資者其後也可轉綠卡和入籍。

在大陸要申請移民美國，那條排得長長，審批也很嚴格。如果大陸居民入籍台灣後，轉過頭再用E2簽證去美國，可算是一條路徑。當然，先要入籍第三國，再移民台灣，再移去美國，這條路線真的很迂迴。是否值得，真是見仁見智。

責任編輯：鄧中建

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