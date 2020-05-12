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【黃秋生入籍台灣？】點解連黃秋生都被台灣吸引？已移居港人或透露出主因

國情動向 17:19 2020/05/12

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點解連黃秋生都被台灣吸引？已移居港人或透露出主因

金像影帝黃秋生疑將移民台灣，究竟台灣如何吸引港人移民？有台灣傳媒就引述來自香港的梁小姐稱，她以投資移民的方式和先生選擇定居在台中，在台灣生活2年多，她深深的體驗到台灣真是一個寶島，尤其是台灣的人情味，相反香港近年一連串政治事件卻令她透不過氣。

走進梁小姐的住家，中西合璧的設計風格散發出一種恬靜淡雅的氣氛，22樓高層可以遠眺台中科博館，樓價卻只有香港的1/6，但吸引她移民台灣最主要的原因並不是樓價。

移民台灣的香港人梁桂明表示，「一個人要不要留下來在那個地方，最主要的是那邊的人跟人情味，所以台灣對我來說，我感覺就是很親切，你要跟誰去溝通，他們都願意把他的心跟你去溝通。」

【移民台灣】大陸居民移民台灣  比港澳難兼要「曲線救國」

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生為何想移居台灣　台媒舊訪問露端倪

梁小姐的住家可遠眺台中科博館（圖）

梁小姐原本在香港從事房產事業，先生是科技人才，但近年感受到種種社會壓力，決定退休後找一個可以安身立命的地方。她比較過歐美其他國家後，他們覺得台灣是最適合的地方，因為這裡的人們最和善。梁桂明說：「和善，很熱心很平和，我覺得這是其他國家比不上的。」

她笑言，台灣超前部署的防疫工作，讓全世界看到台灣一流的醫療水準，「這次政府的防疫很快，很快就封關，然後民間力量就組團隊把口罩做出來，我們還有力量去把口罩輸出去外國的其他國家，還要去幫別人。」

依據台灣的《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法 》第16條第1項規定，香港居民得以依直系血親、配偶、投資新台幣600萬元、就學及工作等共16種事由申請來台居留。

但此前亦有不少輿論指出，台灣是否宜居實在因人而異，包括當地就業機會、營商環境、乃至社會文化和城市管理，都與香港有很大分別。

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生為何想移居台灣　台媒舊訪問露端倪

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責任編輯：游昊雲

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