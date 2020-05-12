【黃秋生入籍台灣？】黃秋生可循兩途徑移民台灣　移民署權威說法來了

▲ 【黃秋生入籍台灣？】黃秋生可循兩途徑入籍台灣 移民署權威說法來了

黃秋生曾3度拿下金像獎影帝、又曾奪金馬獎最佳男配角，他今天（12日）在facebook說準備入籍台灣，親證自己有移民台灣的計劃。台灣移民署回應說，黃秋生與其他香港居民一樣，可用依親居留、特殊成就，、又或投資移民等事由，申請移民台灣。而其中兩項途徑，或適用於黃秋生。

對於黃秋生是否已遞件申請入籍？台灣移民署表示，截至目前尚未收到黃秋生入籍台灣申請案，不過，黃秋生可依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第16條第1項各款規定，即可選擇用3大理由申請入籍台灣：

其一是依親居留

其二是特殊成就

其三是投資移民

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移民署表示，黃秋生在文化領域的貢獻，可透過在文化領域有特殊成就管道申請居留，而居留案會送到文化部審認；他亦可以港澳居民身份，在台投資新台幣600萬元（折合港幣155萬元），經中央目的事業主管機關「經濟部投資審議委員會」審查核准。

當然，如有台灣直系近親，港人可以申請依親居留，但黃秋生似乎沒此條件。

至於申請程序，申請人得連續居留滿1年（1年內得出境不多於30日），或連續居留滿2年且每年在台灣地區居住270日以上。

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責任編輯：伍樂