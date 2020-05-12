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【黃秋生入籍台灣？】黃秋生可循兩途徑移民台灣　移民署權威說法來了

社會熱點 16:25 2020/05/12

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【黃秋生入籍台灣？】黃秋生可循兩途徑入籍台灣　移民署權威說法來了

黃秋生曾3度拿下金像獎影帝、又曾奪金馬獎最佳男配角，他今天（12日）在facebook說準備入籍台灣，親證自己有移民台灣的計劃。台灣移民署回應說，黃秋生與其他香港居民一樣，可用依親居留、特殊成就，、又或投資移民等事由，申請移民台灣。而其中兩項途徑，或適用於黃秋生。

對於黃秋生是否已遞件申請入籍？台灣移民署表示，截至目前尚未收到黃秋生入籍台灣申請案，不過，黃秋生可依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第16條第1項各款規定，即可選擇用3大理由申請入籍台灣：

其一是依親居留
其二是特殊成就
其三是投資移民

【黃秋生入籍台灣？】點解連黃秋生都被台灣吸引？已移居港人或透露出主因

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生為何想移居台灣　台媒舊訪問露端倪

移民署表示，黃秋生在文化領域的貢獻，可透過在文化領域有特殊成就管道申請居留，而居留案會送到文化部審認；他亦可以港澳居民身份，在台投資新台幣600萬元（折合港幣155萬元），經中央目的事業主管機關「經濟部投資審議委員會」審查核准。

當然，如有台灣直系近親，港人可以申請依親居留，但黃秋生似乎沒此條件。

至於申請程序，申請人得連續居留滿1年（1年內得出境不多於30日），或連續居留滿2年且每年在台灣地區居住270日以上。

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應

【黃秋生入籍台灣？】大陸居民移民台灣  比港澳難兼要「曲線救國」

【反修例】彭博關注港人憂慮：移民台灣急增三成

修例風波牽引下 港移民問題或成焦點議題？

責任編輯：伍樂

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