【華為5G】轉向海思半導體仍未擺脫對美依賴 因美有殺手鐧

中美緊張關係持續，華府早前已限制美國企業向中國電訊商華為出口產品。為擺脫美國圍堵，華為轉向旗下芯片設計公司海思半導體，但美國仍持有一張王牌。因海思半導體沒有自己的生產廠，而是依賴台積電等代工企業生產芯片，特朗普政府正準備推出限制台積電向海思半導體銷售產品的規定。

【中美.華為】准美企共同制定5G標準 不代表美國放鬆封殺華為

內地首季手機市場報告指 大量蘋果用戶轉用華為

海思半導體依靠台積電生產芯片

據華爾街日報報道，華為旗下晶片設計公司海思半導體(HiSilicon Technologies Co.)第一季度銷售額按年激增54%，成為首個躋身全球前十大半導體供應商行列的中國企業。海思半導體逾90%的銷售收入都來自華為，包括為華為智能手機提供麒麟(Kirin)芯片，以及為華為5G基站提供芯片。

【中美貿易戰協議】標普：中美貿易關係今年內恐再趨緊張

【中美貿易戰協議】中國買美貨承諾勢落空 中美劇烈衝突埋伏線

雖然已經不從美國企業購買芯片，華為仍無法完全擺脫對美國的依賴，因海思半導體是無晶圓廠半導體公司。即是說，只進行硬體晶片的電路設計，設計之後再交由晶圓代工廠製造為成品，並負責銷售產品的公司，而沒有自己的生產廠。

海思半導體需依賴台灣積體電路製造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.）等代工企業生產芯片，而特朗普政府正準備推出限制台積電向海思半導體銷售產品的規定。

中美貿易戰再現暗湧之際 中國據報加大採購百萬噸美國大豆

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應「廢約論」

受此限制，華為有無第二個選擇？事實上，日前有傳海思半導體的麒麟710處理器芯片，可能從台積電12nm製程，轉單中芯國際的14nm製程，逐步降低對台積電的依賴。

但華爾街日報提到，中芯國際的技術仍落後於台積電、三星(Samsung)等行業領軍企業，而且中芯國際也依賴外國的半導體製造設備，包括一些來自美國的設備。出於對美國此類限制措施收緊的預期，華為或許已在囤積晶片。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC