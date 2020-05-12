【新冠肺炎】吉林確診病例因洗公安服感染？專家：有這種可能

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緩解之際，湖北武漢及吉林舒蘭再有多宗本地確診病例，甚至出現社區群組感染，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受央視訪問時提醒，常態化防疫不意味疫情結束，日常防護措施必須做好，並不排除舒蘭公安局確診病例，可能在洗衣過程中感染。

常態化防疫 並不意味疫情結束

吳尊友表示，2003年沙士出現零病例、雙清零以後，就沒再出現新病例，很多人對這一歷史或經驗記在腦海當中，當新冠肺炎出現「零」的時候，也希望能像沙士時一樣。不過，新冠肺炎遠比沙士複雜得多、困難得多，零星的病例報告在預料之中。

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吳尊友指出，對於常態化，可能大家的理解不一樣，很多人理解，常態化是不是疫情沒有了？是不是可以完全回到新冠肺炎疫情沒有發生以前的那種生活狀況？其實不是這個意思。

所謂的常態化，就是在我們採取防護措施的情況下，能夠基本恢復正常的生活、工作，在常態化環境下，還是要按照防控指南的要求，在人員聚集的地方，在密閉的地方，還是要堅持採取保護措施，特別是當我們在旅行的過程當中，一定要注意防護。

醫生換隔離服區空氣 病毒量高於病房

被問到民間有說法指，吉林舒蘭確診洗衣工是公安局的洗衣工，公安局4月8至30日，涉及接人（俄羅斯入境人員），這個洗衣工有否可能在洗這些公安的衣服過程當中感染時，吳尊友直言：「有這種可能。」

幾天以前，有一個關於空氣中病毒含量研究發現，醫生更換隔離服的半污染區，其空氣採樣中的病毒含量，反而比醫院病人病房空氣更高，也就是說，如果醫務人員在病房裡面，他的衣物上可能會沾上病毒，脫的過程當中，空氣當中病毒含量更高。那麼這是不是也提示在舒蘭的聚集性病例當中，有類似的情況？這些也都給我們分析提供了一個新的思路。

長白山景區 不售票予舒蘭市遊客

國家衞健委昨公布，內地前日新增17宗確診，其中吉林省新增3宗本地個案，均為舒蘭市確診病例的密切接觸者；舒蘭市全面進入戰時狀態，採取最嚴格的管控措施。為防跨市傳播，吉林省內各地加強管控舒蘭往返民眾排查，長白山景區不售票予舒蘭市遊客。

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責任編輯：孫民

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