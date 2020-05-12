▲ 【中美貿易戰協議】中國外交部間接否定「廢止貿易協議」之說

新冠肺炎疫情令中美關係急速變壞之際，《環球時報》英文版報道稱，中方有可能廢止第一階段中美貿易協議。消息引發市場憂慮貿易戰再冒硝煙。但中國外交部今天（12日）明確立場，中方願與美方共同落實貿易協議，並重申會為此創造氛圍。

這一說法，間接否定了《環球時報》指中方或廢止中美貿易協議的說法。

「中方願與美方共同落實貿易協議」

中國外交部發言人趙立堅例行記者會答問表示，中美達成第一階段貿易協議有利於中國、有利於美國、有利於全世界，雙方應該秉持平等及相互尊重的原則，共同落實協議。

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他強調，中美經貿高級別磋商的牽頭人已於本月8日進行通話，雙方都表示，應該努力為中美第一階段貿易協議的落實，創造有利條件，以取得積極成果。

這一表述與中國官方人民日報社旗下《環球時報》的報道不同調。

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《環球時報》英文版網站11日深夜發出報道，引述知情人士指，接近貿易談判的顧問已建議中國官員重新提出令貿易協議作廢的可能性，而建議還包括談判新協定，讓天秤向中方傾斜。

報道指出，中國內部對第一階段中美貿易協議的不滿情緒在不斷增長，因為中方為推動這項交易做出了妥協。一些貿易談判代表此前認為，為貿易戰達成部分休戰和緩解緊張局勢升級而做出一些妥協是值得的。但近期美國總統特朗普大肆指控中國隱瞞新冠疫情，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒。

崔天凱：中美關係應開創更好未來

報道引述一名前貿易官員指出，中國可以根據條約中的不可抗力條款來執行這一程序。另一位中國政府貿易顧問說：「終止當前的第一階段協議實際上符合中國的利益。這對我們有利。如果一切都回到起點，美國現在將無法重啟與中國的貿易戰。」他指出了美國經濟的動盪和今年將進行美國總統大選。

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另外，中美兩國近來摩擦不斷。中國駐美大使崔天凱日前接受了中國央視英語新聞頻道評論員、「中國論壇」執委韓樺的採訪，談及中美關係等一系列問題。

崔天凱在採訪中表示，現在很多人在議論，這場全球疫情以後，中美關係回不到過去了，但他認為，不管是中美關係還是整個世界，都不可能回到過去，也不應該把回到過去作為兩國的目標。他說，歷史是向前走的，要共同去開創一個更好的未來，而不是老想要回到過去。他說，對中美關係應該有更高的期待。

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責任編輯：鄧國強

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