【神州快訊】天津50個結對幫扶貧困縣47個脫貧摘帽

東西部扶貧協作和對口支援是中央政府作出的精准扶貧、精准脫貧的重大戰略部署。近日天津舉辦 「以決戰決勝的決心力度助力受援地區打贏脫貧攻堅戰」系列新聞發布會，在首場發布會中，天津公布東西部扶貧協作和對口支援工作數據：結對幫扶的50個貧困縣中47個實現脫貧摘帽，佔比94%；3,904個貧困村中3,787個退出，佔比97% ；建檔立卡貧困人口由335.65萬人減少到7.95萬人，減貧幅度達到97.6%。

按照中央統一部署，天津市對口幫扶8個地方82個縣（市、區），其中，結對幫扶甘肅、河北承德、新疆和田、西藏昌都、青海黃南的50個縣。據天津市合作交流辦黨組書記、主任張慶恩介紹，針對天津市對口幫扶地區當前尚未脫貧摘帽的3個縣、46個貧困發生率超過10%的村，天津建立助力掛牌督戰機制，做到一縣一策、一村一策，重點在政策引導支持、資金項目安排等方面加大傾斜幫扶力度。針對受援地區脫貧急需，已統籌新增各類幫扶資金6,000多萬元（人民幣，下同）。

今年是脫貧攻堅收官之年，新冠肺炎疫情增加脫貧難度。張慶恩透露，天津市將突出抓好勞務協作、消費扶貧、產業合作3項重點工作，降低疫情影響鞏固幫扶成效。在勞務協作上，重點幫助受援地區貧困群眾實現穩崗就業，增收脫貧。

在消費扶貧中，天津市將加大展銷展賣力度，給予電商平台支持，全力解決受援地區農畜牧產品「賣難」和滯銷問題，今年已實現消費扶貧4億多元。

在產業合作上，天津市計劃安排財政援助資金50%以上投入產業扶貧，利用2,600萬元產業扶持專項資金撬動引導社會資本參與，預計全年安排產業幫扶項目300多個，計劃為受援地引入企業90餘家，帶貧5萬人以上。

張慶恩表示，今年天津將充分發揮產業、人才、教育、醫療等優勢，推廣微醫「互聯網+」醫療扶貧模式，繼續在產業互補合作、專業人才培養、教育醫療水準提升等方面加大幫扶力度，持續鞏固幫扶成果。

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