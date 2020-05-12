【國際護士節】1000無人機表演 章子怡舒淇等致敬白衣天使（有片）

新冠肺炎疫情下，今年的國際護士節格外受關注，湖北官方致信慰問全省20萬護理工作者，深圳科技公司在夜空中，以1000架無人機編隊表演，致敬全世界白衣天使。章子怡、劉嘉玲、舒淇、鹿晗、李若彤、黃曉明、侯佩岑、任賢齊等藝人紛在微博發文送上祝福，向護士致敬。

5月12日國際護士節，湖北省人民政府在網站發信慰問全省20萬護理工作者，信中提到，在這鮮花盛開的美好時節，湖北省白衣天使迎來了特殊而又意義非凡的第109個國際護士節。省委、省政府向戰鬥在抗疫第一線的白衣天使們致以最崇高的敬意，並向默默支持他們的家人和朋友們表示最誠摯的感謝。

另外，深圳大漠大智控技術用1000架無人機編隊表演，致敬全世界白衣天使。網上短片所見，無人機在空中形成多個彩色矩陣，隨後逐漸變化成「紅十字」、「最美護士」、「❤」、「國際護士節」等畫面。

演藝界方面，章子怡、劉嘉玲、舒淇、鹿晗、佟麗婭、林志穎、李若彤、張靚穎、黃曉明、侯佩岑、任賢齊等紛在微博發文送上祝福，向護士致敬。其中，章子怡上載視頻致敬那些曾經奮戰在抗疫一線的護士，以護士們日常工作訪問和生活照為主，背景音樂是汪峰的《燦爛的你》。

據了解，章子怡和汪峰自疫情爆發以來，共同捐款100萬元人民幣，購買了一輛救護車，同時章子怡還捐了一些防護服。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響