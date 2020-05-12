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【中美貿易戰協議】中方會否撕毀貿易協議？三個動作見端倪

國情動向 20:12 2020/05/12

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【中美貿易戰協議】3個關鍵動作反映　中方不會撕毀貿易協議

中美關係急速惡化之際，《環球時報》英文版報道稱，中方有可能廢止第一階段中美貿易協議。消息仿如震撼彈，市場深憂此舉再引爆中美激烈角力，全球經濟攬炒。但只要冷靜觀察，中方近日的3個關鍵動作，已釋出重要政治訊號：中方不會貿然撕毀中美貿易協議。

觸發這場震盪是《環球時報》英文版網站11日深夜發出的報道，指稱接近貿易談判的顧問已向中央建議，中方可以審視廢止中美貿易協議的可能性，以推倒重來，與美方談判新的協議，讓天秤向中方傾斜。

《環球時報》報道　一石激起千尺浪

報道指，中方可以疫情下不可抗力為由，稱首階段中美貿易協議難執行；而中方更評估，美方此刻已沒有能力發動貿易戰。

【中美貿易戰協議】環球時報：中國或考慮令中美貿易協議作廢

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應「廢約論」

任何有關中美交惡的消息，都可能震撼市場，更何況這消息來自中國官方人民日報社旗下《環球時報》？這一報道瞬間為環球資本市場蒙上一層陰影。

但必須注意的是，中美角力之間，任何一方都可能「放氣球」試探對方底線，這是一種心戰；但是否真的會踩入、挑戰對方底線，則是另一回事。

【中美角力】大摩亞洲前主席羅奇：中美關係處全面破裂邊緣

【中美貿易戰協議】標普：中美貿易關係今年內恐再趨緊張

同理，只要看清中方近日的3個動作，外界幾可肯定中方仍持守冷靜、理智和清醒，不會輕言撕毀中美貿易協議，使中美大局變得複雜、甚至不可控。

其一：中國外交部為繼續執行協議一錘定音

中國外交部發言人趙立堅在周二（12日）例行記者會答問表示，中美達成第一階段貿易協議有利於中國、美國、乃至全世界，雙方應該秉持平等及相互尊重的原則，共同落實協議；並強調，兩國會為此創造有利條件，以取得積極成果。

【中美貿易戰協議】中國外交部間接否定「廢止貿易協議」之說

【中美角力】特朗普拜登「鬥打中國」搶選票　預視中美關係驚濤駭浪

這裡清楚不過，中方公開承諾、並重申願意執行中美貿易協議。外交部表態能代表中方立場，因此，中方廢止協議之說可以休矣。

其二：中方以實際採購行動，展示執行協議姿態

觀乎這份協議，中國要購買相當數量的美國農產品、製成品、能源產品和服務。但真實光景是，中國今年首4個月從美國的進口總額比去年同期下降了5.6%。磐聚網（Panjiva）的分析更指，中國今年3月份的進口量，僅達承諾目標的44%。

惟值得注意是，中國採購量不達標，顯然與新冠疫情引發的經濟困難、物流阻隔有關，這並不令人意外，也不能代表中國有意毀約。

中美貿易戰再現暗湧之際 中國據報加大採購百萬噸美國大豆

【中美貿易戰協議】中國買美貨承諾勢落空　中美劇烈衝突埋伏線

更重要是中國在疫情緩和後，近日加快追落後，大批採購美國產品；其中彭博社報道，中國國有進口商過去兩周訂購了20多船美國大豆，總量超過了100萬噸；外電亦指，中國上周訂購了逾4萬噸美國豬肉，是去年10月以來的最大訂單。

中方努力增購美國產品，沒有放軟執行協議的跡象。

其三：中美日前通話是提前進行，反映中方珍視協議

根據美方消息，中美雙方今年一月簽署貿易協議時，同意每半年舉行一次會談，以推動兩國化解貿易爭端。

【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態

【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞

而中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴8日上午應約與美貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆欽（Steven Mnuchin）通電話，實際上是提前實現對話。]

廢止協議意味中美再打過　經濟攬炒　

從提前對話的動作，可以看到中國與美國一道，都在努力及時化解分歧、為貿易協議護航，對這份貿易協議，持守一種珍視的態度。而在疫情中，以電話會談代替面對面商談，也是符合情理。

況且，新冠肺炎疫情餘波未了，環球經濟疲軟不堪。你說美國經濟蕭條，無力再打貿易戰？這可能是事實，畢竟美國今年首季GDP負增長4.8%，且恐怕低處未見低，失業率被指未來更可能高達20%或以上。

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但中國經濟其實也處於脆弱狀態，首季GDP跌6.8%，創有紀錄來首次負增長，且內外需都疲軟。觀察人士指，中方此際其實亦沒有足夠能量，與美國再打激烈貿易戰。

撕毀首階段中美貿易協議，等如與美國翻臉、等如要與美國再打貿易戰、也等如要經濟加深受創。可以肯定，中美經濟攬炒，不是中方願意看到的一幕。

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責任編輯：程國知

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