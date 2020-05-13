【中美貿易戰協議】環球時報為何敢「打臉」劉鶴？

5月8日上午，副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

然而，僅僅過了三天時間，5月11日晚上，胡錫進任總編的官媒《環球時報》英文版就引述知情人士報道，接近貿易談判的顧問已建議中國官員重新提出令貿易協議作廢的可能性，建議還包括談判新協定，讓天秤向中方傾斜。

《環球時報》的報道不但與劉鶴通話傳遞的訊號不同調，甚至有「打臉」劉鶴之嫌。

劉鶴與美方代表通話傳遞的訊號，用中國駐美大使崔天凱的說法是，「據我了解，盡管過去數周我們面臨著嚴峻局面，大家還是在努力落實第一階段協議。相信我們能繼續落實。」

【中美貿易戰協議】中方會否撕毀貿易協議？三個動作見端倪

【中美貿易戰協議】中國外交部間接否定「廢止貿易協議」之說

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應「廢約論」

事實上，中國本周二還公布對美加徵關稅商品排除清單。官方此時公布排除加徵關稅商品清單，被認為是透露出仍將延續中美首階段貿易協議的訊號。

胡錫進與《環球時報》是中國內地目前少有有特權觸碰敏感議題的內地傳媒人和官媒。所以他們的言論也被外界認為是了解中共高層決策內幕風向的一個窗口。而他們公然與劉鶴唱對台，又究竟意欲何為呢？

熟悉中國政情的人士都知道，在重大問題上，中國官方是不允許有不同的聲音存在。而在《環球時報》的報道中，則公然將中共內部的分歧公開化。報道稱，中國內部對第一階段中美貿易協議的不滿情緒在不斷增長，因為中方為推動這項交易做出了妥協。一些貿易談判代表此前認為，為貿易戰達成部分休戰和緩解緊張局勢升級而做出一些妥協是值得的。但近期美國總統特朗普大肆指控中國隱瞞新冠疫情，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒。

《環球時報》暗示，它報道的是來自中共內部鷹派的聲音。正如胡錫進最近在其一個引起巨大爭議微博——呼籲中國盡快應該將其現役核彈頭數量提升至與美俄相當的千枚以上水平，以應對美國的威脅一樣。反映的是中共內部一種強硬聲音，主張硬碰硬應對來自美國為首的西方國家，因所謂新冠疫情擴散聯手對華施加的排山倒海的「追責」壓力。

胡錫進實際是在主張中國與美國玩對抗制衡遊戲，讓美國意識到中國的實力，逼美國放棄對中國的心理優勢，放棄對中國戰略施壓。

從高層決策過去在對美貿易戰常常出現左右搖擺的情況看，當局在應對今次疫情引發的一系列外部壓力時，也未有敲定明確對策。一方面由劉鶴與美方通話，釋放合作訊號，另一方面又允許胡錫進、《環球時報》發出戰狼聲浪。自相矛盾的訊號模糊了中國自身的立場。

中國取消對部分美國貨加徵報復性關稅 涉稀土金屬礦等79項商品

【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本 京東傳赴港上市藏玄機？

【中美角力】特朗普拜登「鬥打中國」搶選票 預視中美關係驚濤駭浪

【中美角力】大摩亞洲前主席羅奇：中美關係處全面破裂邊緣

本報記者：嚴正

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品