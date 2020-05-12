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北方人酒量勝過南方人？ 內地基因研究列出哪個族群最能喝

社會熱點 22:23 2020/05/12

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蒙古族最最能喝？北方人酒量勝過南方人？內地最大規模基因庫研究結果顯示，酒精代謝能力與基因息息相關，北方人大致上酒量勝過南方人，藏族、蒙古族、彝族和河南人酒量居於全國前列，福建和廣東人則墊底。

藏、蒙、河南人酒量好　閩粵墊底

瑞金醫院內分泌科領銜的中國代謝解析計劃（ChinaMAP）聯盟與中國全境29家研究機構和醫院，針對逾1萬人基因組測序數據，分析中國人的營養代謝和藥物代謝相關遺傳特徵，發現有些人喝酒臉紅、有些人更容易患癌，都與體內某些特定基因有關。

ChinaMAP證實，導致喝酒臉紅和酒精代謝能力差的乙醛脫氫酶2基因rs671變異是東亞人種的特性，而rs671變異也是誘發食管癌發生的重要風險因素，所以喝酒臉紅應少喝酒。

在酒精代謝能力方面，從總體上看，北方人比南方人酒量相對更好，藏族、蒙古族、彝族和河南人酒量居於全國前列，山東人酒量並不突出，福建人和廣東人排在最後。

研究發現有些人喝酒臉紅、有些人更容易患癌，都與體內某些特定基因有關。

日本人群與北方漢族人群聚類重疊

該研究日前已刊登在中科院上海生命科學研究院發行的刊物《Cell Research》上，研究覆蓋27個省份和直轄市，8個民族，包括了人口排名前十的漢族、壯族、回族、滿族、苗族、彝族、藏族和蒙古族，首次揭示了漢族人群可顯著分成7個亞群：北方漢族、西北漢族、東部漢族、中部漢族、南方漢族、東南漢族、和嶺南漢族。

少數民族中，藏族、彝族、蒙古族、苗族和壯族都有著獨特的人群聚類，而滿族和北方漢族相近，回族和西北、北方漢族相近。若與全世界其他人種相比，中國人的遺傳特徵與歐洲、非洲、南亞和拉丁美洲人種之間存在著巨大差異，與非洲人種差距最大，而與東亞人種非常相似。研究者在成分分析中發現，日本人種與北方漢族人種聚類完全重疊。

長期以來，中國人的很多遺傳疾病研究，都直接應用外國人的數據和結論，直接拿來做為中國人的疾病風險評估、遺傳諮詢或診斷治療依據，並不完善、可靠，此研究可為疾病機制研究、預防、遺傳諮詢和公共衛生管理提供依據。

責任編輯：孫民

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