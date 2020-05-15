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美國炸雞店Popeyes「疫市」進軍內地　首批客人凌晨4時就排隊（有片）

經濟脈搏 15:38 2020/05/15

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新冠肺炎全球大流行盡管導致內地餐飲業錄得創紀錄的跌勢，但沒有窒礙美國炸雞連鎖店Popeyes在內地的擴張計劃。其執行長表示，看到這個全球最大的消費市場在反彈，每天、每周的情況都略有改善。Popeyes上海首店周五（15日）開業，媲美超市Costco人潮，首批客人凌晨4時就開始排隊，人龍最長達200米。

Popeyes進軍內地首家門店，選址上海淮海中路商圈，綜合內媒報道，上午9時許，離正式開業還有一個小時，現場人龍已排至成都南路。現場保安表示，第一批客人凌晨4點就來排隊，搶先體驗。

人龍最長達200米，不少網民在微博「打卡」分享食評，有人稱「減肥的絆腳石又多了一個」，也有人指「沒有kfc好吃」，更多人上載疫情下久未出現的壯觀排隊場景，娛樂博主「抱土豆君」上載短片，寫道：「大家都不上班的麼」，有街坊表示，「太可怕了，居然排到光明邨門口，還是停止接單的狀態」。有相片顯示，有顧客雙手提着8大袋、十數盒漢堡和炸雞從Popeyes店內走出來。

看好中國消費市場正在反彈　擬10年開1500分店

據彭博社報道，Popeyes China執行長Raphael Coelho周二（12日）接受採訪時說，中國將在兩到三年內成為這家快餐連鎖店的第二大市場。Popeyes Louisiana Kitchen Inc.堅持未來10年開設1,500家門店網點的計劃不變。該公司屬於Restaurant Brands International Inc.旗下，後者還擁有Burger King和Tim Hortons等連鎖店。

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在疫情導致社交距離限制和封城措施下，Popeyes在上海的首家門店，將開幕時間從3月底推遲到了本周（5月15日），但Coelho表示，該公司看到這個全球最大的消費市場在反彈，使其有信心保持積極的擴張計劃。

我們確實每天都在見證V型恢復，每天、每周的情況都會略有改善。

在疫情導致社交距離限制和封城措施下，Popeyes在上海淮海中路商圈的首家門店，將開幕時間從3月底推遲到了本周（5月15日）。

來自美國路易斯安那州、創立於1972年的大力水手Popeyes炸雞店，其招牌酪乳風味雞腿排漢堡、秘製帶骨雞、奶酥手指餅乾備受追捧，美國流行天后Beyonce甚至在婚禮上，用上Popeyes炸雞招待賓客。

Popeyes在2018年由香港國際機場走入鬧市旺角開分店時同樣引起關注，網民紛排隊試食、留言表示支持。Coelho此前接受內媒訪問時曾表示，目前菜單仍以美國原汁原味招牌產品為主，其目標是在中國市場長期發展，未來可能會根據中國消費者的反饋去調整配方。

責任編輯：孫民

餐飲 疫情 全球大流行 新冠肺炎疫情

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