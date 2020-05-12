美國炸雞店Popeyes「疫市」進軍內地：中國消費市場正在反彈

新冠肺炎全球大流行盡管導致內地餐飲業錄得創紀錄的跌勢，但沒有窒礙到美國炸雞連鎖店Popeyes在內地的擴張計劃。其執行長表示，看到這個全球最大的消費市場在反彈，每天、每周的情況都略有改善。

據彭博社報道，Popeyes China執行長Raphael Coelho周二接受採訪時說，中國將在兩到三年內成為這家快餐連鎖店的第二大市場。Popeyes Louisiana Kitchen Inc.堅持未來10年開設1,500家門店網點的計劃不變。該公司屬於Restaurant Brands International Inc.旗下，後者還擁有Burger King和Tim Hortons等連鎖店。

在疫情導致社交距離限制和封城措施下，Popeyes在上海的首家門店，將開幕時間從3月底推遲到了本周，但Coelho表示，該公司看到這個全球最大的消費市場在反彈，使其有信心保持積極的擴張計劃。

「我們確實每天都在見證V型恢復，每天、每周的情況都會略有改善」，Coelho說，「截至目前，我們已有50,000名預註冊客戶從微信帳戶兌換了優惠券。如果這些人中有5%的人在開幕日那天露面，那隊伍將很壯觀。」

來自美國路易斯安那州的大力水手Popeyes炸雞店，2018年由香港國際機場走入鬧市旺角開分店時引起關注，網民紛留言表示支持。

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責任編輯：孫民