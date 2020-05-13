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【中美角力】中美關係進入「過山車」模式  近日兩輪震盪藏玄機

國情動向 08:14 2020/05/13

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情令中美關係再度惡化，中美貿易戰似乎有重燃風險。兩國在過去幾天，就曾因中美貿易協議的執行、甚至存廢問題，兩度爆發短暫震盪，中美關係彷如經歷了兩次「過山車」。觀察者指，中美兩國國內各自出現鷹派與鴿派角力，可能是導到這場震盪的因素之一，而中美關係「過山車」模式，或許會繼續出現。中

第一輪過山車：由好變壞

中美關係次短暫震盪，源自上周五即5月8日，美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽和中國副總理劉鶴舉行了一次電話會談，商討兩國在1月份簽署的第一階段貿易協議的執行情況。按照協議，中方同意在未來兩年內，在2017年購買量的基礎上增購至少2,000億美元的美國產品和服務。中方的購買主要聚焦在製造業、農業、能源和服務業四大領域。

【中美貿易戰協議】環球時報：中國或考慮令中美貿易協議作廢

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應「廢約論」

這是中美兩國高級貿易代表從今年1月以後的第一次會談，中方說雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件，美方表示雙方期待協議規定的義務得到履行。

不過，就在幾個小時後，美國總統特朗普在接受霍士電視採訪時卻表示，他對中美貿易協議的落實情況不滿意，也對是否結束該貿易協議感到「非常糾結」，甚至說他自己還沒有拿定主意。雖然他也說，「現在，中國必須購買（美國產品），而且，如果它們不買，我們將終止協議，就這麼簡單」。

【中美貿易戰協議】中國外交部間接否定「廢止貿易協議」之說

【中美貿易戰協議】中方會否撕毀貿易協議？三個動作見端倪

就在特朗普看似釋出不滿中國的情緒後，人們就聽到中國官方媒體中的「鷹派聲音」，《環球時報》英文版網站在香港時間11日晚，援引與中國政府關係密切的消息人士稱，中國方面出現了重新評估中美第一階段貿易協議的要求，部分顧問敦促廢止協議，重新進行磋商，讓天秤向中國傾斜。

中國鷹派觀點擺出來，令已經簽署的第一階段中美貿易協議受到考驗，懸念突起。

第二輪過山車：由壞好轉

對於中國官方背景的《環球時報》傳出要重新評估中美第一階段貿易協議，特朗普再次發聲，他在記者會上回答是否與中國重新開始貿易談判的問題時，「我對此不感興趣，一丁點興趣也沒有。讓我們先看他們會不會遵守已經簽署的協議吧」。

【中美貿易戰協議】環球時報為何敢「打臉」劉鶴？

【中美角力】被問美國疫情死者多　特朗普擲下此話轉身走（有片）

至香港時間星期二，中國就宣布對美加徵關稅商品第二次排除清單，即豁免部份美貨關稅。同一天，中國外交部發言人趙立堅也重操外交官語言，在被問及中美有無新的貿易磋商計劃時，未直接證實或否認，但表示要共同落實好第一階段經貿協議；間接否定了廢止貿易協議之說。

觀察者指，二輪過山車後，中美兩國一度急速惡化的關係，似乎得到一定的修補。

【中美角力】大摩亞洲前主席羅奇：中美關係處全面破裂邊緣

【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本　京東傳赴港上市藏玄機？

中美貿易協議達成之初就有許多專家懷疑：中方是否能買這麼大量的美國商品。新冠病毒疫情重創中國經濟、美國經濟和世界經濟後，該協議能否得到原原本本的履行？一些分析提出更多質疑。

除了媒體放風試探方式外，中美間秘密外交或許也在發揮作用，在對中國追責議題上，美高層部分人的調門最近有所放低，言辭變得模糊。另外據說擔任白宮副國安顧問的知華派精英博明放出風聲說：美國的目的不是要中國索賠。

觀察者指，這些事例隱然反映，中美各自的國內政治，都有鷹鴿聲音的角力，直接干擾中美關係走向；複雜因素下，圍繞中美貿易協議的落實，今後還會出現新的。

【中美貿易戰協議】標普：中美貿易關係今年內恐再趨緊張

【中美角力】新華社引林肯名言發「萬字文」  反駁美方對中國24條疫情質疑（附新華社全文）

【中美貿易戰協議】特朗普稱中美關係處艱難  質疑貿易協議執行進度

【中美貿易協議】高級貿易代表通話釋正面訊號 惟3大不樂觀因素縈繞

本報記者：程國知

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