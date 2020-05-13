【中美貿易戰協議】路透：中國仍在實現首階段協議採購承諾 無傾向推翻

路透社報道，中國政府正致力於實現第一階段貿易協議中的購買承諾，無傾向推翻，但購買速度仍不免受到新冠疫情影響。美國總統特朗普上週表示，正密切關注中國是否履行貿易協議承諾，大約1至2週後能得到答案，並威脅中國若沒有做到，不排除退出這項協議。

報道引述多位中國消息人士稱，近幾個月來，中國官員多次討論如何能最大程度地履行該協議採購承諾。然而，受新冠疫情拖累中國國內需求，中國 4 月份美國商品進口總額，按美元計價下滑了11.1%。

【中美貿易戰協議】環球時報為何敢「打臉」劉鶴？

【中美貿易戰協議】中方會否撕毀貿易協議？三個動作見端倪

其中一位人士透露：「如果雙方朝著相同積極方向前進，這幾個月內採購量無法達到商定配額，能在其他月份內補足。畢竟採購承諾無法透過一次交易就能達成，而且應該考慮到新冠疫情造成的困難度。」

消息人士表示：「隨著中國疫情穩定，中國的海外採購將逐步加快，以彌補這一滯後。新冠疫情正在考驗中國的需求，以及美國供應能力。」消息人士又指出，推翻第一階段協議而重啟另一項協議談判的可能性不太大，「至少目前雙方團隊的溝通中並沒有提及這種傾向，畢竟第一階段協議來之不易。」

作為中美首階段協議的一部分，中國同意未來2年內額外購買2000億美元的美國商品。而此前傳出北京政府有意重談第一階段貿易協議後，特朗普表明一點興趣都沒有。中國國務院關稅稅則委員會周二也宣布一批對美加征關稅商品的排除清單，包括稀土金屬礦、黃金礦砂等79項商品。這顯然是善意的表現。

【中美貿易戰協議】中國外交部間接否定「廢止貿易協議」之說

中美貿易戰再現暗湧之際 中國據報加大採購百萬噸美國大豆

中國取消對部分美國貨加徵報復性關稅 涉稀土金屬礦等79項商品

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應「廢約論」

責任編輯：游昊雲