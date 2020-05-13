▲ 【毒奶粉】內地再現「大頭娃娃」 湖南小孩飲假奶粉患佝僂病

內地假奶粉害人事件一直陰魂不散，纏擾一代又一代的內地人。17年前的安徽阜陽「大頭娃娃」劣質奶粉事件，湖南省郴州市重現。當地多名家長發現自己年幼孩子身體出現體重嚴重下降，頭骨發育畸形，酷似「大頭娃娃」徵狀，經診斷發現，他們均飲用過同一款疑似假配方奶粉。

湖南衛視等內地媒體報道，湖南省郴州市永興縣多名家長發現年幼孩子出濕疹，體重驟降，頭骨發育畸形症狀，仿如「大頭娃娃」，且出現不停拍頭等異常行為。

固體飲品充配方奶粉

當地醫院指出，該批幼童是因為營養不良而患上佝僂病，疑與曾飲用一款名為「倍氨敏」的所謂「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」有關，然而有關奶粉實為一種固體飲品，不符配方奶粉標準。

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據了解，這些幼兒在體檢時曾被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。

家長們隨後去郴州愛嬰坊母嬰店買奶粉，經店員強烈推銷，最終購買了「倍氨敏」這款產品。當有家長對產品包裝上的固體飲料提出質疑時，店家聲稱倍氨敏是店裡最好的奶粉，也是最暢銷的，許多過敏寶寶都在吃。

孩子營養不良 頭骨變形

消息一經播出，就引起了家長們的強烈關注。據陝西法制網官方帳號消息，相關事件引起了湖南永興縣委、縣政府的高度重視，並以連夜召開緊急會議。

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永興縣市場監管局局長邱傳輝回應媒體稱，會議做出三點決定：一是要求立即成立調查專班，並立案進行調查；二是對報導的5名孩子進行人文關懷，安排人民醫院兒科專家對其進行全面體檢；三是舉一反三，在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。

值得注意是，事件其實已曝光多月，其中3月30日，就有10幾名家長在「問政湖南」網上發表「郴州『大頭娃娃』父母們聯名請求政府處理郴州假奶粉事件」的聯名信，稱2019年郴州發生一宗「大頭娃娃」奶粉事件，「全因郴州兒童醫院醫生向患兒推銷奶粉所致」。

事件已曝光多時 官方始介入

與前述短片不同的是，去年事件的主角是一款名為「舒兒呔」的固體飲料。

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聯名信指出，郴州兒童醫院醫生長期聯合醫院院內便民藥房，和位於該院對面的「媽仔谷母嬰店」，將「舒兒呔固體飲料」作為特醫奶粉售給在該院就診的牛奶過敏體質病童，並藉醫生權威，使病童長期將此款固體飲料作為唯一續命食物來源。致使病童營養不良，部分身高、智力、行動能力明顯落後普通兒童，嚴重的更有不同程度的內臟損傷。