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【肺炎疫情】新鮮竹子供應不足 旅加大熊貓提前回中國

國情動向 10:32 2020/05/13

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新冠肺炎疫情蔓延全球，動物也受影響。疫情導致國際航班減少，加拿大兩隻大熊貓難以獲得新鮮竹子，動物園決定將牠們提前送回中國。

來自成都的雄性大熊貓「大毛」和重慶雌性大熊貓「二順」，於2013年3月赴加拿大，原本旅居10年至2023年。兩隻大熊貓先在多倫多居住，「二順」並借助人工授精技術，生下龍鳳雙胞胎「加盼盼」「加悅悅」，2018年4隻大熊貓遷居卡爾加里動物園。

龍鳳大熊貓也將回中國

卡爾加里動物園昨日（5月12日）宣布，「大毛」和「二順」近期將提前與加拿大民眾告別。動物園表示，過去兩個月，疫情衝擊運輸業導致大熊貓所食竹子的供應線被破壞。國際航班大幅減少，使鮮竹運輸遭遇諸多挑戰，竹子質量也受到影響。同時，當地仍有第二波疫情的風險，鮮竹供應鏈繼續面臨挑戰。

內地傳媒報道指出，大熊貓只吃新鮮竹子，稍微老一些或在運送過程中有些老，大熊貓就不吃了。

該動物園總裁兼CEO蘭瑟（Clément Lanthier）表示，對於這對熊貓而言，最安全的地方是竹子豐富且易於獲取的地方。園方不得不作出非常困難的決定。

據了解，「加盼盼」和「加悅悅」也將在今年晚些時候送還中國。

責任編輯：林佩怡

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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