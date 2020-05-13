【中美 疫情】美國國安顧問指新冠病毒來自武漢 參議員提案或經濟制裁中國

▲ 美國國安顧問指新冠病毒來自武漢 參議員提案或經濟制裁中國

中美就疫情源頭的爭論繼續，美國白宮國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）12日表示，新冠病毒來自武漢，有間接證據顯示可能來自實驗室或活禽市場，但不論病毒來自哪一個，對中國來說都不是好答案。美國參議員同日則提法案究責中國瞞疫情，揚言會發起經濟制裁。

奧布萊恩12日在白宮被媒體問及新冠病毒來源時表示，病毒有一定可能性來自武漢實驗室，有猜測說病毒來自活禽市場，不論來自哪一個，對中國來說都不是好答案。

他說，病毒或者來自可怕的活禽市場，動物遭受虐待、外來動物在現場販售，環境髒亂，那個畫面很可怕。或者病毒是來自安全程序不合格的實驗室。至於證據，他表示，病毒來自武漢，有間接證據表明可能來自實驗室或活禽市場。他並指出，過去20年來，至少有5種傳染病來自中國。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示，有大量證顯示武漢肺炎病毒起源自武漢實驗室，但未證實病毒是否被刻意釋出。美國總統特朗普也向媒體證實，曾看過病毒來自武漢實驗室的相關報告，但他不願多談報告內容，僅表示會找出源頭，看它究竟來自哪裡。

另一方面，美國共和黨籍聯邦參議員同日提出法案施壓中國，要求特朗普政府在60天內向國會確認，中國確實提供新冠肺炎疫情的完整報告，並將報告提供給由美國和盟國組成的調查團隊或世衛等聯合國組織。法案同時要求華府確保中國關閉高風險的活禽市場，以及釋放所有在疫情後被捕的香港民主派人士。

法案指出，若無法獲得中方保證，特朗普將獲授權對中國採取經濟制裁，包括凍結資產、祭出旅遊禁令、撤銷簽證及限制中方企業取得美國銀行投資及資本市場管道等手段。

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責任編輯：游昊雲