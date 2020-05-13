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【吉林封城】再添6宗本土病例！吉林市社區全面封閉管理 火車站關閉

社會熱點 13:47 2020/05/13

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內地新冠肺炎疫情出現反覆，昨日（5月12日）新增7宗確診病例，其中6宗本土病例均來自吉林，其中5人為舒蘭市病例的密切接觸者。吉林市今日（13日）宣布，城區鄉村全面實行封閉管理，今日起吉林火車站暫停辦理始發及經由乘車業務，直至另行通知。

國家衛健委今日通報，昨日內地新增7宗病例，6宗為吉林本土病例，1宗為上海境外輸入病例，無新增死亡。截至昨日，內地累計有82,926宗確診，4,633人死亡，78,189人治癒出院。

5人屬舒蘭病例密切接觸者

吉林新增的6宗本地確診病例，有5人為吉林市代管縣級舒蘭市的病例的密切接觸者，其中1人曾連續4天到酒店做清潔工作。舒蘭近日出現社區傳播，風險等級調整為高風險，日前並已全面進入「戰時狀態」，小區、鄉村封閉管理，外來人員及車輛一律禁止進等。

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另外，吉林市疫情防控工作領導小組決定，吉林市城區比照高風險地區，城區以小區為單位，鄉村以屯為單位，全面實行封閉管理。全市所有室內景區、影劇院、網吧、室內體育場館、棋牌室、麻將館、浴池等人員聚集場所停止營業。聚集活動一律暫停舉辦，餐飲單位就餐人員每桌不超過3至5人、間隔1米以上。所有人員進入公共場所，乘搭公共交通工具，必須佩戴口罩。

吉林市同時停運所有客運班線、旅遊包車，貨運車輛則常通行。前往外地人員須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城。

另外，今早6時起，暫時停辦吉林站始發及經由旅客列車的旅客乘車業務。已購買車票的旅客，可以在12306網站或售票室辦理退票。

責任編輯：林佩怡

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