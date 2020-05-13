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足球名宿郝海東連環在微博惹怒小粉紅　曾評論方方李文亮

社會熱點 11:55 2020/05/13

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中國隊足球名宿前鋒郝海東於上周末50歲生日，但到前日才在微博分享步入半百的心路歷程。他因文末寫上「致：腦殘噴子5毛小粉紅蒼蠅和蛆們，讓減刑來的快一點吧」，繼續日前與網民的罵戰。值得注意，他本月曾在微博評論方方、李文亮等敏感話題。

早在郝海東生日前的5月2日，一向敢言的他在微博分享一篇文章，指出「一個民族一個國家一個社會連說真話都要敢於，是我們每一個人的悲哀」，被解讀成支持《武漢日記》作家方方及導演葉大鷹，因而被大量中國網民圍攻。

他之後又稱：「你說的這好那好包括pM250（PM2.5，空氣污染指標）嗎？包括蘇丹粉紅（食物被加致癌化學物）嗎？包括四聚氰胺（三聚氰胺奶粉事件）嗎？包括給你及你的孩子打的真疫苗嗎？」

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至5月7日，郝海東又在微博轉發了一則「敢言醫生」李文亮微博下的留言，內容是：「作家方方以及大學教授梁艷萍和王小妮因為說真話被架到火上烤，而害死人的武漢中心醫院書記蔡莉卻沒有被調查」，並附上惹火留言：「腦殘噴子5毛小粉紅蒼蠅和蛆們，你們的愛國情懷去哪了？為民請命去哪了？雖遠必誅去哪了？見了當官的比爹媽還親，你們這幫奴才太監。」

這段微博迅即被刪除，同一天，郝海東轉發網易新聞的相關報道《郝海東又開炮：見了當官的比爹媽還親這幫奴才太監》，並留下一行字：「聽說這篇微博被刪了」。

到前日，他發長文回顧球員生涯，自稱問心無愧，亦不是炫富，亦相信奮鬥總會成功。他之後再發文，稱自己不認識葉大鷹及方方，「方方還諷刺過我和中國足球。但一碼歸一碼，在追責這事上必須要有一個真相和給老百姓一個交代」，他其後再分享公職人員吸毒、貪污，美術館館長臨摹等，都叫「腦殘噴子5毛小粉紅蒼蠅和蛆們出來走兩步」。

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他的敢言不單令他本人受網民抨擊，其妻子葉釗穎也因力挺丈夫被捲入輿論戰。不過這份直言無諱也有不少支持者，大讚他是「中國足球的良心」、「中國良心」。

他早前大力呼籲中國足壇應成立球員工會，維護足球員權益。國腳于漢超早前被爆公然塗改車牌，被所屬球會廣州恆大開除。郝海東向恆大班主許家印喊話，指出應維護勞工權益，不能動輒拿球員開刀。

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責任編輯：游昊雲

污染 大學 武漢中心醫院 李文亮 武漢 蘇丹 中國 微博 貪污

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