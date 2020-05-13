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【中美關係】中國智囊：特朗普似要攞命　倘連任中美必陷全面對抗

國情動向 12:07 2020/05/13

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國外交智囊、國際關係學院院長助理、國際戰略與安全研究中心主任達巍指出，美國特朗普（Donald Trump）對中國的競爭給人「要命」的感覺，他倘若連任，中美全面對抗就無法避免。

新冠肺炎疫情令中美關係急墮冰點，兩國更為首階段中美貿易協議的執行、甚至存廢角力。中國外交智囊、國際關係學院院長助理、國際戰略與安全研究中心主任達巍指出，美國特朗普（Donald Trump）對中國的競爭給人「要命」的感覺，他倘若連任，中美全面對抗就無法避免。

達巍周一（11日）晚在一場講座中分析中美關係，對於中美是否走向「新冷戰」，他用世界體系、體量對比、體制性質三個衡量標準分析，二戰後的美蘇，屬於體系異體、體量等量、體制異質，所以走向冷戰。

達巍：中美或脫鉤　但難言爆新冷戰

但中美仍處於同個體系，你中有我、我中有你，因此頂多走向「脫鉤」，但不會冷戰。

【中美角力】中美關係進入「過山車」模式  近日兩輪震盪藏玄機

【中美貿易戰協議】中方會否撕毀貿易協議？三個動作見端倪

他表示，從2018年以來，美國對中壓制最突出的例子就是貿易戰，其他如軍事、科技、南海問題皆然，他也提到台灣問題，直言美國正不斷支持台灣當局，使得台灣實質正往台獨方向演進。

達巍指出，1972年中國還在文革，當時中美體制差異更大，卻能夠促成尼克遜訪華，讓兩國關係大邁進，就是因為當時中美雙方有共同的威脅：蘇聯。

【中美貿易戰協議】路透：中國仍在實現首階段協議採購承諾 無傾向推翻

【中美貿易戰協議】中國外交部間接否定「廢止貿易協議」之說

達巍周一（11日）晚在一場講座中分析中美關係，對於中美是否走向「新冷戰」，他用世界體系、體量對比、體制性質三個衡量標準分析，二戰後的美蘇，屬於體系異體、體量等量、體制異質，所以走向冷戰。

達巍說，有美國專家開玩笑稱，現在除非外星人入侵地球，中美才有可能因出現了共同敵人而合作；他認為新冠病毒其實就像是個「外星人」，本來中美應該把握機會攜手應對；遺憾的是美國採取孤立中國的策略，屢屢對中國污名化。

對於中美關係未來走向，他指山，美國「國家安全戰略報告」定義中國為戰略競爭對手，但「競爭」的定義有很多種，特朗普政府表現出的是「很強烈要人命的感覺」，是種惡性壓制，他認為現在中美處於局部脫鉤。

若拜登當選　中美關係重回競爭與合作

達巍又分析，中美未來半年的互動、以及特朗普是否連任，將決定往後的中美關係。

【中美貿易戰協議】標普：中美貿易關係今年內恐再趨緊張

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如果未來半年互動還是很差，特朗普又連任，那中美關係將更不樂觀，因為這意味著從2018到2024年，中美會有長達七年的對立，若真的發生，兩國走向全面對抗就無法避免。反之，若是民主黨拜登（Joe Biden）當選，他認為較有可能走回競爭、合作並行的態勢。

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責任編輯：鄧國強

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