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【中美角力】前白宮中國主任何瑞恩：中美關係已從競爭走向對抗

國情動向 12:11 2020/05/13

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中美貿易戰後，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情令中美關係再度惡化，奧巴馬時期主管中國政策的前白宮官員何瑞恩（Ryan Hass）認為，兩國已經從競爭，進入了對抗狀態。

何瑞恩早年當過駐京外交官，在2013至2017年間擔任美國國家安全委員會中國、台灣及蒙古事務主任，作為美方代表參與了四場「習奧會」。如今，何瑞恩在智庫布魯金斯學會研究美國的東亞政策。

指中美關係相當失調 非單一事件而起

BBC中文網報道，何瑞恩接受專訪分析美中關係，他認同現在是美中關係最嚴峻的時刻，並指與1989年天安門事件後、1996年的台海危機、1998年貝爾格萊德中國大使館轟炸事件，以及2001年的南海撞機事件造成的危機不同，現在兩國關係承受的壓力更具結構性，而非單一事件。

他直言，美中關係目前相當失調，已不再是rivalrous（有競爭性的、敵對性的）關係，而是adversarial（對抗性的、敵手的）狀態。「兩者的差別在於，在競爭關係中，你嘗試比對方更具競爭力；而在對抗關係中，你會試圖傷害對方，因為對手遭遇的挫敗能加強你方的實力。」

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中美近期就疫情爆發口水戰，作為前美國對華政策制定者，何瑞恩認為，中國外交部發言人趙立堅對兩國關係造成極大傷害，他批評趙立堅不明智，其言論在美國激起了極大的反感，同時也批評美國有許多人，用激進方式對中國展開輿論戰。

他認為，面對中國聲浪愈高的「戰狼外交」，美國「以牙還牙」的策略也損害了其聲稱要達成的目標。

中美關係下跌的角度會有多陡峭 取決於北京表態

在他看來，中國政府對疫情處理不當，不過特朗普政府在完成調查前，就一口咬定「病毒源自武漢病毒研究所」的結論，削減了北京配合國際科研調查的可能性。在與中國互相抹黑的鬥爭中，美國政府不僅無法解決問題，還可能被其他國家看作是參與製造問題的一方，減少了國際合作抗疫的空間。

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「未來的美國領袖要從這個時期中學習到，當中國開始為自己挖洞時，華盛頓不該與北京搶那把挖土的鏟子，」何瑞恩近日寫道。

何瑞恩指出，特朗普會繼續對前副總統拜登的中國往績發起攻擊，疫情方面也會繼續怪罪中國，因此，中美關係會面臨持續的下行壓力。唯一的疑問是，下跌的角度會有多陡峭？他認為，這很大程度上要看北京決定如何回應美國的對華表態，希望北京能放長雙眼，敞開溝通的大門。

至於如果前副總統拜登（Joe Biden）當選，美中關係會否轉好，何瑞恩認為，大概沒有人會認為副總統拜登當選的話，中美關係就能回到2016年。世界格局、美中關係都已變化，美國的政策也會變化。他相信，拜登如果當選，他會比2016年時對華更為強硬，這會以各種方式顯現。在經濟方面，美國將更注重成效，改善本國就業和工資。拜登也會感覺需要向他的支持者作出交代。

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責任編輯：費風

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