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首艘國產航母研製總指揮 前中船重工董事長胡問鳴受查

國情動向 12:30 2020/05/13

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中紀委深夜打虎，昨（5月12日）晚通報原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴，涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

現年63歲的胡問鳴，去年退休，據報幾十年工作經歷涵蓋空、陸、海三軍裝備的建造研發，是首艘國產航母的的研製總指揮。官方未透露他被查細節，但翻查資料，胡問鳴的下屬、中船重工原總經理孫波兩年前被查，去年被判囚12年。據指他的案件證據涉及國家秘密。

公開資料顯示，胡問鳴曾有過中國船舶重工集團公司、中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，涵蓋了海陸空三軍裝備建造。2012年7月，胡問鳴履新中國船舶工業集團公司董事長，不到3年成為中國船舶重工集團公司董事長，至去年8月退休。

去年提早退休 下屬孫波已落馬

據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知圈」，中船重工作為中國軍裝備科研生產的主要力量，承擔航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障任務。去年10月，它與原中國船舶工業集團有限公司聯合重組，新設中國船舶集團。但胡問鳴已退休，未能見證「南北船」合併。

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報道指出，首艘國產航母、殲10、國產大飛機C919等項目，都有胡問鳴重要參與。其中，首艘國產航母2017年下水，央視報道披露，研製總指揮正是胡問鳴，他全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造。

值得注意，他的原下屬孫波已於2018年落馬。去年上海第一中級法院宣判，孫波受賄、國有公司人員濫用職權罪成，判囚12年。由於孫波案的犯罪事實、證據涉及國家秘密，案件不公開開庭審理。

責任編輯：伍樂
 

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