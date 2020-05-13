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鍾南山被崔永元質疑違法為乳品企業賣廣告 網民意見不一

社會熱點 13:33 2020/05/13

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鍾南山被崔永元質疑違法為伊利賣廣告 網民意見不一

早前内地網絡上流傳一段知名抗疫專家鍾南山飲用乳製品的影片，前央視主持人崔永元7日在網上發影片，質疑鍾南山違法為伊利集團的奶製品推銷，認為相關短片是「打扮成新聞報道的廣告」，而内地網民對此卻意見不一。

鍾南山在惹爭議的影片中說：「我從小喝牛奶，現在每天都要喝兩瓶，有時候吃的少，但是牛奶還是一直在喝，因為它的營養很全面。我正好晚上要開會，所以留一個『安慕希』，正好用這個來頂肚子。信得過伊利，就是因為高質量。」目前相關影片已被刪除，不過台媒新聞則提及鍾南山曾叫人多喝牛奶。

崔永元7日在網上發布影片，質疑鍾南山違法為伊利集團的奶製品推銷，認為相關短片是「打扮成新聞報道的廣告」。他不確定鍾南山是否知道，自己在影片中背書那些喝牛奶、喝某個奶製品的言論是廣告，「他應該知道這是一個違法的廣告」。

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崔永元還說，一些擁有眾多粉絲的微博名人都有收到指令，轉發這則短片可以得到至少人民幣1000元到3000元。他形容該企業和配合的媒體已經違反廣告法。

從公開報道可看到，為對抗新冠肺炎，中國知名的奶製品企業伊利集團曾在4月8日向中國工程院院士鍾南山及其團隊捐贈500萬元，而鍾南山也在捐贈儀式上肯定伊利的行動。被崔永元批評是違法廣告的影片，疑似就是鍾南山在捐贈儀式上被拍下的。

除了鍾南山團隊，伊利也同樣各捐款500萬元給從事抗疫的另兩位院士程京和李蘭娟的團隊。在中國問答討論網站知乎上，網民對此意見不一，有些人認為，以伊利龐大的捐款，這麼做可以理解；但也有網民堅持，廣告不該包裝得像新聞。

鍾南山團隊的推介近日連起爭議，早前宣稱中藥連花清瘟對治療新冠肺炎有效，令藥價急升，供不應求。惟隨後瑞典機構研究指，該藥對治療無效，被當地海關禁止入口；生產商則反駁指控嚴重失實。

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責任編輯：游昊雲

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