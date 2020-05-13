歌唱家劉克清「撞臉」習近平　抖音帳號因「形象違規」被封（有片）

▲ 歌唱家劉克清「撞臉」習近平 抖音帳號因「形象違規」被封

來自中國內地、旅居歐洲音樂家劉克清頗有知名度，2019年開始開設「抖音（TikTok）」頻道，上載美聲教學影片，但他的相貎被指酷似國家主席習近平，相似程度高達九成，疑因此屢遭檢舉，帳號被封。而抖音官方也承認，劉克清因「形象違規」，遭舉報並封鎖帳號。

劉克清2019年開始會在抖音上展示美聲教學演唱影片，深受網友歡迎，日前他卻發文透露自己的「大頭照」遭實名檢舉、並指違規，因此被封號；這已經是第3次同類遭遇，官方也承認他「形象違規」，將他帳號封鎖。

劉克清相貎與習九成相似？

劉克清只好再一次提供身分證明文件，申請解除封號，目前還在等待審核通過。

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劉克清如此被頻繁檢舉，原來疑是他的「臉」出事，他的長相被指激似習近平，乍看讓人誤以為是同一人。據稱，檢舉者認為劉克清「已經損害主席形象」。

劉克清對此相當無奈，發文求助問道，「有什麼辦法可以通過申訴，快點解封嗎？」

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▲ 來自中國內地、旅居歐洲音樂家劉克清頗有知名度，2019年開始開設「抖音（TikTok）」頻道，上載美聲教學影片，但他的相貎被指酷似國家主席習近平，相似程度高達九成，疑因此屢遭檢舉。

此事在網絡上傳開，不少網友笑說「長得像錯了嗎」、「罪不可赦，限期整改」、「以顏入罪的時代來了」、「好慘，自己生成什麼樣子也要受限制」、「他活著就是違法」。

劉克清1987年獲得美國費城AVA歌劇學院的獎學金，專門學習歌劇演唱，曾在法國、瑞士、德國等個15國家和地區進修。

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責任編輯：伍樂