【中美 疫情】「中國人不是被嚇大的」 央視新聞聯播再批美政客造謠抹黑

中美因新冠肺炎疫情問題，緊張關係持續升溫。中國官媒央視《新聞聯播》昨播發國際銳評，批評有美國政客為疫情防控潰敗失職開脫，瘋狂抹黑攻擊中國，公然為麥卡錫主義招魂，平地製造「反華」「排華」緊張氛圍，但強調「中國人不是被嚇大的」，任何訛詐、威脅都沒有用，促拋棄冷戰思維、與國際合作，以挽救美國人的生命。

題為《忙於造謠抹黑的美國政客正把天災變成人禍》的國際銳評，引用美國前駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）稱，美國政府目前充斥反華論調，指很多美國人知道抨擊中國是不負責任，但不敢聲張，這似乎重回麥卡錫主義時期。

【中美角力】前白宮中國主任何瑞恩：中美關係已從競爭走向對抗

【中美 疫情】美國國安顧問指新冠病毒來自武漢 參議員提案或經濟制裁中國

【中美貿易戰協議】路透：中國仍在實現首階段協議採購承諾 無傾向推翻

【中美貿易戰】中美關係進入「過山車」模式 近日兩輪震盪藏玄機

「為麥卡錫主義招魂」 損人害己

該篇國際銳評指出，抱著冷戰思維的某些美國政客為開脫疫情防控潰敗之失職，再次把中國當靶子，瘋狂抹黑攻擊中國，是公然為麥卡錫主義招魂，平地製造「反華」「排華」緊張氛圍，扭曲美國社會對華認知，正全力以赴把美國拖入更大的災難。又稱國際人士指出，華盛頓當前扭曲的政治生態，正讓疫情這場天災更多地演變成人禍。

銳評指出，在抗疫戰場上，中美是戰友而非對手，美國人民如果任由少數反華政客操弄麥卡錫主義那一套，搞得人人自危，損人害己，那隻能說是美利堅的悲哀。

最後，銳評指出，中國人不是被嚇大的，任何訛詐、威脅都沒有用。警告某些美國政客，只有拋棄冷戰思維、收起抹黑攻擊那一套，重歸與國際社會開放合作的正軌，才能挽救更多美國人的寶貴生命。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示，有大量證顯示武漢肺炎病毒起源自武漢實驗室，但未證實病毒是否被刻意釋出。美國總統特朗普曾稱，看過病毒來自武漢實驗室的相關報告，但他之後「改口」，指病毒來自武漢，並非指武漢的實驗室。

美國白宮國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）昨表示，新冠病毒來自武漢，有間接證據顯示可能來自實驗室或活禽市場，但不論病毒來自哪一個，對中國來說都不是好答案。美國參議員提出法案究責中國瞞疫情，揚言會發起經濟制裁。

責任編輯：林佩怡