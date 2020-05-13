【原油寶】中行賠付據報已過半 兩家主要律所停止訴訟代理

兩位中國銀行（03988）（滬：601988）內部人士對路透表示，中國銀行目前已對超過50%的原油寶投資者完成賠付工作。此前，該行推出線上簽署和解協議的選項，以提高效率。同時，此前積極聯絡投資者代理訴訟兩家律所，緊急宣布停止代理。

據路透社報道，多位原油寶投資者均確認，已與中國銀行簽署和解協議，收回的金額均為本金的20%。

一位股份制銀行人士表示，預計除了個別投資者可能損失較多，不願意按20%賠償和解，絕大部分投資者都會選擇和解。

大部分投資者不滿20%賠償方案 惟律所停止代理

財新此前報道，中國銀行原油寶有6萬餘客戶，此次穿倉事件造成的總體損失規模不低於90億元。事件爆發後，北京德和衡（上海）律師事務所黃夢奇律師團隊和北京威諾律師事務所楊兆全團隊較早公開發聲，並為積極投資者代理訴訟。

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在接受內媒網易財經採訪時，楊兆全曾表示，有100餘名投資者聯繫過他本人，投資額大多數在20-50萬元人民幣之間，大部分投資者不願意接受20%的方案，希望賠償的比例在60%-80%之間。楊兆泉彼時稱，近期會向法院提交第一批訴訟材料。

但楊兆全本周在投資者微信群宣布，退出原油寶案件代理，並將退還全部材料和費用，其最新動態為周一在微博上公佈了起訴書全文；黃夢奇亦宣布退出代理。

北京一家律師事務所合夥人對路透表示，其我所在的律所目前已經確定不能接案子。他指，由於中行是很多律所的大客戶，存在利益衝突，「我現在也只能背後給投資者出出主意。」

網上還流傳截圖顯示，盈科律師事務所的某高級合夥人在維權群中宣布，因為案件特殊性及關注度，盈科律師事務所暫時停止受理。另外，據界面新聞報道，有法院明確回復不予立案。

中國銀行掛鉤WTI原油期貨的原油寶理財產品，因油價首次出現負值而「穿倉」巨虧。此事驚動中國最高決策層，中國國務院金融穩定發展委員會上周一召開會議，以「把握適度性，提高專業性，尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益」的表述定調事件後，中行隨即啟動賠付工作，賠付比例上限為20%，中國銀行因此產生的總損失高達60-70億元。

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中國銀行原油寶事件爆發，時值「兩會」即將召開之際。中國全國政協十三屆三次會議和十三屆全國人大三次會議將分別於5月21日和5月22日召開。

責任編輯：費風

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