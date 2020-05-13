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【調查疫情】澳洲要求與中國官員貿易談判 但會繼續推動疫情調查

國情動向 13:57 2020/05/13

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新冠肺炎疫情，引發中澳關係緊張。在中國暫停4間澳洲企業進口牛肉、傳出可能對澳洲大麥加徵高額關稅後，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）試圖與中國官員緊急協商，但表示澳洲將持續推動新冠病毒疫情起源的相關調查。

路透社報道，澳洲貿易部長辦公室周三（5月13日）表示，伯明翰要求與中國商務部長鍾山通電話。

中國近日決定暫停四家澳洲企業的牛肉產品進口申報。此前有消息稱，中國考慮向澳洲進口大麥徵收反傾銷和反補貼稅，合共稅率高達80%。外界質疑，中國是「報復」澳洲推動新冠病毒調查。

兩事無關 不接受經濟脅迫

伯明翰周三在澳洲Seven電視台表示，中國官員公開和私下都表示這些事件並無關聯。他並表示，澳洲尋求與中國保持相互尊重的關係。伯明翰曾表示，牛肉禁令與產品標識及健康認證的問題有關，大麥關稅則與反傾銷有關。

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他同時指出，澳洲將繼續支持對新型冠狀病毒的國際調查。他稱，澳洲採取符合其價值觀的政策立場，不會接受經濟脅迫。

另外，澳洲財長接受彭博電視採訪也稱，在澳洲呼籲對新冠病毒起源展開獨立調查一事，澳中兩國有意見分歧。但中國對澳洲大麥進行反傾銷調查，以及暫停4間澳洲屠宰場的牛肉進口與此事無關。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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