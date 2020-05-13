【中國經濟】滬指收升0.2%逼近2900點 消費股領漲

內地股市今日（13日）低開高走，滬指收升0.21%。食品飲料、醫藥等消費板塊領漲。分析指，中美關係緊張，加上近期國內外疫情出現反覆，短期內市場仍舊將以震盪為主。

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隔夜美股尾盤跳水，三大指數今早低開，隨後震盪走高，午後指數持續拉升，截至收市，滬指升0.22%，報2898.05點；深成指漲0.54%，報11074.59點；創指漲0.78%，報1171點。

滬深兩市成交合計5815億元（人民幣，下同），較前一交易日有所縮量，其中滬市成交2239億元，深市成交3576億元。北向資金凈流入近30億元。

盤面上，多數板塊收漲，食品加工領漲，醫療器械、生物醫藥、零售等漲幅居前。農業、汽車等跌幅居前。

消息面上，內地昨日（12日）新增7宗確診病例，其中6宗本土病例均來自吉林，其中5人為舒蘭市病例的密切接觸者。吉林市今日宣布，城區鄉村全面實行封閉管理，今日起吉林火車站暫停辦理始發及經由乘車業務，直至另行通知。

此外，國家發展改革委主任何立峰撰文指出，目前內地新冠疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會正常秩序正有序恢復，但全球疫情快速蔓延對中國經濟社會發展影響仍然較大，應以更大宏觀政策力度對沖疫情影響。

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責任編輯：蒯宇澄

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