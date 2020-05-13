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【去中國化】疫情前兩因素已加速企業外遷 經濟學人智庫：全球減少依賴中國

經濟脈搏 15:32 2020/05/13

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新冠肺炎衝擊中國經濟及全球供應鏈，引發「去中國化」的討論。經濟學人智庫發表報告稱，一場新冠病毒疫情，將影響過去近20年中國在全球貿易及供應鏈中，建立的重要性及其帶來的全球化浪潮；疫情並將推動更多行業的企業搬遷其部分供應鏈，建立一個減少依賴中國為重點且更為多元化的亞洲區供應鏈網絡。

疫症帶來持久結果　建立亞洲多元化供應鏈網絡

報告指出，全球經濟高度依賴中國，中國在一些行業中佔逾半全球貿易份額，例如在電信設備方面佔全球份額（以數量計）於2018年達59%。中國自2001年加入世界貿易組織（WTO）後，其在全球貿易和供應鏈中的重要性不斷提高，跨國企業利用中國在生產及需求來源方面提供的貿易機會，引領最近一波的全球化浪潮。惟報告稱，

然而，新冠病毒疫情帶來的結果，這全球化時期不單可能停止，甚至會逆轉。

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中美貿易戰+中國工資上漲　已促使供應鏈外遷

經濟學人智庫表示，中美貿易戰及中國工資上漲已促使一些跨國企業將供應鏈由內地轉移到亞洲其他地區，最早出現此情況的為紡織行業。疫情並將推動更多其他行業搬遷並分散供應鏈，這樣的結果會是建立一個較少以中國為重點、並更多元化的亞洲供應鏈網絡。

此外，通過在美洲和歐洲建立半獨立的區域供應鏈，可讓企業在未來可能受到衝擊時提供緩衝。

報告稱，建立供應鏈很難，要搬遷則更困難，特別是汽車行業，但隨着愈來愈多的企業作出搬遷供應鏈的決定，向區域化供應鏈轉移，將會是這次疫症危機帶來的持久結果。

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責任編輯：伍樂

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