【中美角力】索羅斯談中美關係：美國應與中國保持距離

國際「金融大鱷」索羅斯（George Soros）接受德國媒體訪問時指出，在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情期間，為了保護美國民主，美國不應該與中國走得太近。從各種跡象反映，新冠肺炎疫情已令中美關係低至低谷。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，索羅斯近日接受德媒《奧格斯堡大眾報（Augsburger Allgemeine）》採訪時指出，中美之間的關係持續緊張，特朗普更批評中國應對新冠肺炎疫情的手法；雙方衝突，導致中美合作抗疫變得更加複雜。

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但索羅斯個人主張，美國不要與中國靠得太近。他舉例，「很多人都說我們應該與中國緊密合作（對抗疫情），但我不贊成這麼做，我們必須保護我們的民主及開放社會，與此同時，我們必須找到合作方法，應對氣候變遷及新型冠狀病毒，這並不容易。」

索羅斯又稱，這場疫情將為習近平帶來壓力。

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對於特朗普，索羅斯也沒有好的評價，直言特朗普也想成為1個獨裁者，只是礙於美國憲法阻撓。

索羅斯認為，特朗普不能代表開放及自由社會的價值，因為他的一些作為，實際上只是在為自己的政治生涯而戰。

特朗普不能代表自由社會價值

CNBC就索羅斯的表述，向白宮尋求置評。但白宮已拒絕。

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另外，歐洲外交關係委員會（ECFR）周二刊出有關索羅斯的採訪中，他坦言當前這場新冠肺炎疫情及其影響，於他而言是「前所未見的事件」，且對資本主義的未來將產生何種作用仍難料。

少時從納粹政權下逃生、一生推崇自由主義的索羅斯說，「這是一場我畢生未遇的危機。在這場疫情爆發前，我已意識到我們正處於一個革命性的時刻，平時曾視為不可能或甚至難以想像的事物，不僅化為可能，且或許成了絕對必要。然後COVID-19發生了，徹底顛覆人們的生活，促使人們的行為大大改變」。

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責任編輯：鄧國強

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