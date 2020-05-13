被禁用Google  華為在外國市場銷售大幅下滑

被美國禁止購買美國技術後，華為已經找到很多變通辦法，但卻難以找到其十年來一直依賴的Google應用的替代品。據《華爾街日報》引述數據追蹤機構Canalys的數據顯示，新冠肺炎爆發後，華為在中國以外市場的智能手機出貨量下降了35%，是競爭對手三星電子降幅的兩倍多，是蘋果公司降幅的四倍。

報道指，特朗普政府針對華為的眾多打擊中，禁止從美國供應商處採購帶來的破壞仍最明顯。在硬件方面，華為重新安排了供應鏈以繞過美國，並開發自己的晶片和其他替換部件，但要替換Google的應用難度大得多。

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Google的Android是開源操作系統，意味著華為設備仍然可以使用它。全球五分之四以上的智能手機都運行Android系統。但在美國商務部去年5月禁止美國供應商向華為供貨後，華為手機無法使用Google的應用和其他專有軟體。

其中包括一些替換選擇，比如用華為自己的網絡瀏覽器取代Google的Chrome，以及用華為的電子郵件應用取代Gmail。

華為的AppGallery應用商店旨在取代Google Play，不過上述黑名單意味著其中沒有Facebook和GoogleYouTube等熱門應用。華為稱，該公司已經招募了100多萬名開發者來為其應用商店提供應用。

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過去一年，華為推出了兩款運行自主開發軟體的旗艦智能手機，分別是P40和Mate 30。在此期間，華為在中國智能手機市場的份額有所提高，但其他地方的消費者表示，很難離開Google應用，對華為推出的替代應用接受速度緩慢。

事實上，由於面對中國政府要求審查搜索結果的壓力，Google2010年撤出中國市場，因此中國消費者已習慣了Google產品的本土替代品。但對中國以外的用家而言，完全不用google提供的應用，幾乎是不可能的事。如果大家檢查一下自己的手機，看看去掉google應用，就知道後果之嚴重。

報道指，華為在中國以外銷售的大幅下滑正在扭轉該公司在西歐等市場取得進展的勢頭。根據Canalys的數據，華為曾短暫取代蘋果公司成為西歐市場上的第二大手機供應商，但在被列入黑名單後下滑至第三位。

投資銀行美國富瑞金融集團(Jefferies)駐香港的電信業分析師Edison Lee表示：「華為智能手機業務的規模可能變小，成為一項以中國為中心的業務。」

責任編輯：鄧中建

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