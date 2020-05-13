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【中國疫情】吉林、武漢、廣州3地感染病例 仍未發布傳染源

社會熱點 16:05 2020/05/13

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內地新冠肺炎疫情出現反覆，吉林、武漢等地先後再現本土病例，外界關注疫情反彈風險。內地傳媒報道，目前吉林舒蘭市病例傳播鏈已跨吉林、遼寧兩省，共導致22人感染，但傳染源未明，連同武漢近期小區感染、廣州增城區接連出現病例，這三地病例仍未發布感染源。

據吉林省衛健委官方通報，昨日吉林新增6宗確診病例，均為此前病例的密切接觸者。至此，舒蘭市傳染鏈中已有22個病例，包括遼寧瀋陽市通報的1宗病例。吉林市、舒蘭市已分別宣布「封城」措施。

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《健康時報》這次傳染鏈中，首宗確診病例出現在5月7日，為舒蘭市公安局一名洗衣女工，無省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省份返吉人員接觸史，感染源是個謎。這也結束了吉林省73天無本地新增確診病例紀錄。

外界懷疑，該公安局4月涉及接人（俄羅斯入境人員），洗衣工有否可能在洗這些公安衣服期間感染，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友認為「有這種可能」。不過，首例診斷的病人是不是源頭病人，目前還不好判斷。

武漢6宗病例來自同一小區

除了吉林，武漢5月10日亦報告1例新冠肺炎確診病例，是4月3日以來武漢再次報告的新增確診病例。患者高某某居於東西湖區長青街三民小區，春節後一直未出小區；隨後武漢再確診多5宗病例，均出自同一小區。

專家分析，高某某病因應主要來源於既往社區感染，國務院聯防聯控機制聯絡組到當地開展流行病學調查，希望盡快找到傳染源。

此外，廣州市增城區稍早亦被多次通報發現病例，且出現了跨市病例和跨省的密切接觸者。上月26日，廣州市增城區新塘鎮出現1名無症狀感染者；翌日再有6名無症狀感染者和新塘鎮有關，是上述感染者的5名家庭成員和1名密切接觸的同事。之後3日，廣州市通報中，連續三天均發現來自廣州增城區的無症狀感染者。不過，廣州方面至今仍未發布此次感染源的相關追蹤結果通報。

責任編輯：林佩怡

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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