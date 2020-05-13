▲ 「劣質奶粉」有幾危險？一文回顧兩次「大頭娃娃」悲慘事故

內地假奶粉害人事件一直陰魂不散，纏擾一代又一代的內地人。繼2003年和2005年出現「大頭娃娃」劣質奶粉事件後，近日再在湖南省郴州市重現。究竟「劣質奶粉」有幾危險？「大頭娃娃」事件有幾悲慘？

事件一：安徽阜陽（2003年）

2003年開始，安徽阜陽100多名嬰兒陸續患上一種怪病，臉大如盤，四肢短小，當地人稱之為「大頭娃娃」。2004年3月下旬 ，有關媒體報道使安徽阜陽「大頭娃娃」事件引起社會關注。4月19日，時任國務院總理溫家寶作出批示，要求國家食品藥品監督管理局對這一事件進行調查，很快由國家食品藥品監督管理局、國家質檢總局、國家工商總局、衛生部組成的專項調查組先後奔赴阜陽。

經對阜陽當地2003年3月1日以後出生、以奶粉喂養為主的嬰兒進行的營養狀況普查和免費體檢顯示，因食用空殼奶粉造成營養不良的嬰兒229人，其中輕中度營養不良的189人，當時尚有28名診斷為營養不良的嬰兒正在醫院接受治療。阜陽市因食用空殼奶粉造成營養不良而死亡的嬰兒12人。

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2004年19日下午6時，由國家質檢總局、衛生部、國家工商總局組成的調查組奔赴安徽阜陽，就此事進行調查。安徽阜陽空殼奶粉殘害嬰幼兒事件震驚全國。隨後，重慶、江蘇、甘肅、浙江、四川等全國各地相繼發現空殼奶粉。

國務院調查組通過衛生學調查證實，不法分子用澱粉、蔗糖等價格低廉的食品原料全部或部分替代乳粉，再用奶香精等添加劑進行調香調味，製造出劣質奶粉，嬰兒生長發育所必需的蛋白質、脂肪以及維生素和礦物質含量遠低於國家相關標準，但沒有發現鉛、砷等有毒有害物質超標，也沒有檢出激素成分，基本排除受害嬰兒受到毒性物質侵害的可能。

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事件二：湖南株洲（2005年）

2005年4月8日，從株洲市衛生執法監督部門獲悉，株洲市發現了一名因食用劣質奶粉而導致的「大頭娃娃」。漆勇明是株洲市石峰區龍頭鋪鎮龍潭村人，他的女兒敏敏（化名）2004年10月17日出生時體重3.4公斤。

漆勇明到附近一家小商店購買了內蒙古呼倫貝爾北雪乳業有限公司、泰順鹿源乳業有限公司聯合生產的「正蒙黃金搭檔」奶粉，連續給女兒吃了4個月共20多包。2005年2月，漆勇明夫妻發現敏敏食欲降低，無法站立，頭發也逐漸稀少，臉部浮腫。2月26日，孩子被送往株洲市婦幼保健院，經治療好轉已出院，但還需長時間的療養。

2005年3月中旬，獲悉情況的株洲市衛生執法監督部門在漆勇明購買奶粉的小商店封存了數包同批次奶粉。經檢驗發現，該奶粉蛋白質含量為1.74%，脂肪含量為12.8%。而根據我國現行質量標準，0—6個月的嬰兒奶粉蛋白質含量應為12%-18%，脂肪含量應為20%以上。他們後來對「正蒙黃金搭檔」奶粉進行清查，並嚴禁其在市場繼續銷售。

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責任編輯：游昊雲