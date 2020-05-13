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【中美貿易戰協議】標普：中國或未能兌現第一階段貿易協議承諾

經濟脈搏 17:48 2020/05/13

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【中美貿易戰協議】標普：中國或未能履行第一階段貿易協議承諾

新冠肺炎疫情令中美緊張關係升級，焦點之一是中國會否履行中美貿易戰談判中的承諾，擴大採購美國產品。國際信評機構標準普爾認為，中國不太可能達到中美第一階段貿易協議中的目標。

標普在新聞稿中指出，中國承諾在2020年和2021年間，從美國額外進口2,000億美元商品，但目前為止進口規模看，遠低於與該目標相符的水準。

【中美貿易戰協議】中方會否撕毀貿易協議？三個動作見端倪

【中美貿易戰協議】中國外交部間接否定「廢止貿易協議」之說

第一階段貿易協議中的災難條款「似乎涵蓋了全球大流行病等事件」，不過中國尚未動用這一條款。

疫情削弱需求　不利中國買美貨

在從新型冠狀疫情中復蘇期間，亞洲科技行業的貿易和終端需求具有韌性。儘管如此，由於目前尚在疫情後的「復蘇期」，中國的航空公司、製造商和發電企業等買家，不太可能增加採購。

【中美角力】大摩亞洲前主席羅奇：中美關係處全面破裂邊緣

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒興趣重談中美貿易協議 回應「廢約論」

但標普認為，中國擴大採購美國大豆，似乎更具可行性；特別是隨著非洲豬瘟疫情消退，中國的畜牧業如果回暖，這促使有更大餘地，擴大採購美國大豆。

外媒此前報道，中國今年首4個月從美國的進口總額比去年同期下降了5.6%。磐聚網（Panjiva）的分析更指，中國今年3月份的進口量，僅達承諾目標的44%。

【中美貿易戰協議】環球時報：中國或考慮令中美貿易協議作廢

【中美貿易戰協議】中國買美貨承諾勢落空　中美劇烈衝突埋伏線

分析指，中國採購量不達標，顯然與新冠疫情引發的經濟困難、物流阻隔有關，這並不令人意外，也不能代表中國有意毀約。

路透社稍早前也引述中方消息人士指，中國政府近幾個月，多次在重要會議中討論在疫情，其間研究如何最大限度履行貿易協議；報道指，指個別月份未能完成的協議採購額度，可以在其他月份中陸續補回。

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責任編輯：鄧國強

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