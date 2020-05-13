【中美角力】美媒稱北京曾試圖施壓世衛拖延示警　同時囤積防疫物資

▲ 美媒稱北京曾試圖施壓世衛拖延示警 同時囤積防疫物資

美國《新聞週刊》12日引述兩名美國情報界中人，確認中情局一份報告顯示，1月時北京曾試圖施壓世衛官員，表示若世衛把疫情向外示警，公布為全球性公共衛生緊急事件，未來中國將不會在新冠疫情上再與組織合作。與此同時，中方正從各地搜購並囤積防疫物資。

世衛發言人回應《新聞週刊》查詢，指不會評論與會員國間的討論，只表示在疫情期間，世衛是根據組織以證據先行的宗旨行事，作出的建議是基於科學、最好的公共衛生做法、證據和數據，以及獨立專家的意見。

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發言人又指在1月20至22日，譚德塞並沒與習近平溝通，他與高層團隊於同月 28 日跟習近平會面，會上並沒提及與「國際關注的突發公共衛生事件」相關的問題。而多名美國情報人員不肯向《新聞週刊》確認，究竟習近平是否有向世衛施壓。

此報告為西方情報界第二次揭露相關情況，上周德國《明镜》周刊（Der Spiegel）引述德國聯邦情報機構（BND）人員，揭露今年 1 月 21 日，中國國家主席習近平曾與世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）通電話親自施壓。

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根據中國海關總署資料，北京在1月24日至2月29日期間，進口了 25 億件個人保護裝備（PPE），當中包括 20 億個口罩。疫情其後蔓延全球，不少向中國出口防疫裝備的國家，後來發現國內物資不足，其後中國然後反過來進行「口罩外交」，向多國包括美國提供口罩等防疫物資。

中國外交部未有回應《新聞週刊》查詢，不過周一曾在例行記者會上，外交部發言人趙立堅強調，中方於 1 月 21 日並未曾與譚德塞通話，促請相關媒體恪守新聞職業道德，不要散播虛假信息。

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責任編輯：游昊雲

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