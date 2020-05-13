因華為計劃贊助受爭議 美國黑人記者組織取消疫情假消息研討會

新冠肺炎疫情在全球蔓延，而疫情期間傳出的虛假消息引來關注，美國全國黑人記者協會（NABJ）原定當地時間周三（5月13日）舉行一場有關疫情期間不實信息傳播問題的在線研討會，但因中國電訊設備巨頭華為計劃贊助惹起爭議，主辦單位昨決定取消活動。

該場線上研討會據報原定探討虛假消息問題，提到2016年大選以來，美國面臨著層出不窮的虛假信息，這些信息目的是為了破壞民主價值觀，在不同社區間製造社會分裂。而現在面對全球大流行，虛假信息潮繼續抬頭，對非裔美國人以及亞裔、拉美裔、鄉村和低收入美國人的打擊尤為嚴重。

NABJ取消活動聲明指出，這次活動受到批評，原因是有爭議的科技巨頭華為計劃贊助這次網絡研討會。

參與會議人士支持取消研討會

聲明強調，華為不能控制研討會的觀點和立場，NABJ始終保留對所有此類內容的編輯控制權，以及對主持人和討論小組成員的最終決定權，華為事先就清楚這一切，華為高層也沒有計劃參加研討會。聲明還稱，沒有簽署關於這場研討會的任何協議，NABJ沒有接受過華為的資助。華為尚未回應。

據美國之音報道，活動稍早曝光後，華為的角色引發爭議。美國共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）呼籲取消NABJ的這場研討會，稱場有關虛假信息的活動，明顯是中國共產黨的政治干預，正是他們指稱美軍啟動冠狀病毒大流行；又指稱華為幫助建設在新疆的監控國度。

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活動取消後，原定參加會議的發言者表示支持，並與華為「劃清界線」，當中包括有線電視新聞網（CNN）主持人Van Jones。Van Jones表示，當時接受研討會的邀請，對贊助方並沒有了解。

美國之音引述NABJ主席塔克（Dorothy Tucker）回應稱，該組織在大流行開始就持續關注疫情對黑人群體的影響，並將繼續舉辦此類網上討論會。

責任編輯：伍樂

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