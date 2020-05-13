【中國經濟】發改委：應以更大宏觀政策力度對沖疫情

中國當局救經濟將繼續出招。國家發展改革委主任何立峰撰文指出，將適當提高赤字率，發行抗疫特別國債，以更大宏觀政策力度對衝疫情影響。此外，人行官員稱當前應允許宏觀杠杆率階段性上升，擴大對實體經濟支持。

發改委網站今日（13）發布何立峰撰寫題為《統籌推進疫情防控和經濟社會發展確保決戰決勝脫貧攻堅全面建成小康社會》文章指，目前內地新冠疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會正常秩序正有序恢復，但全球疫情快速蔓延對中國經濟社會發展影響仍然較大，應以更大宏觀政策力度對衝疫情影響。

指應適當提高赤字率 發行抗疫特別國債

何立峰表示，積極的財政政策更加積極有為，將適當提高赤字率，發行抗疫特別國債，大幅增加地方政府專項債券，提高資金使用效率。穩健的貨幣政策更加靈活適度，運用降準降息、再貸款等保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。

何立峰強調，在強大國內市場、完備產業體系、豐富人力資源的支撐下，中國經濟依然具有巨大發展潛力。要正確看待當前中國經濟運行面臨的挑戰，第一季經濟負增長，不具有歷史可比性。目前經濟運行正常秩序正在有序恢復，全國規模以上工業企業絕大多數已經復工，發電量、貨運量指標明顯好轉，已超過去年同期水準。

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人行：應當允許宏觀槓桿率有階段性的上升

此外，中國人民銀行調查統計司有關負責人表示，在新冠疫情防控常態化前提下，逆周期政策的制定應對疫情防控和經濟社會發展作統籌考慮，把更好支持實體經濟恢復發展放到更加突出位置，當前應當允許宏觀槓桿率有階段性的上升，擴大對實體經濟的信用支持。

該負責人稱，首季宏觀槓桿率的回升，是逆周期政策支持實體經濟復工復產的體現。主要是為了有效推進復工復產，實際上為未來更好地保持合理的宏觀槓桿率水平創造了條件。

負責人強調，雖然首季宏觀槓桿率顯著回升，但只是階段性的。特別是逆周期政策支持實體經濟復工復產取得顯著成效，向實體經濟傳導效率明顯提升，生產秩序加快恢復。

人行調查顯示，4月底工業生產基本修復到位，服務業開工率持續回升，97.5%的企業已復產，超半數工業企業設備利用率已達到或超過上年次季平均水平。

此前，人行調查統計司司長阮健弘曾經明確指出，今年以來疫情衝擊下，經濟下行壓力進一步加大，宏觀槓桿率的背景跟平常已經不同，應該允許宏觀槓桿率有一定上升，有效推進復工復產。

責任編輯：蒯宇澄

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