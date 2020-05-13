【肺炎疫情】中國建成全球最大新冠肺炎疫苗工廠 宣稱年產1億劑

中國電子信息產業集團（中電集團）昨宣布，其旗下公司承建的内地首座人用P3等級生物醫藥生產工廠，近日已建成交付，代表全球最大新冠肺炎疫苗工廠誕生，年產能可達1億劑。

中電集團微信公眾號13日宣布，近日，中電旗下中國電子系統工程第四建設有限公司承建的内地首家人用P3（三級生物安全）生物醫藥生產車間（泛指工廠）項目，順利完成交付。

中電宣稱，該項目的建成，代表全球最大新冠疫苗生產車間誕生，量產後，年產能達1億劑，具備滿足大規模緊急使用和常規接種的生產條件。

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中電並稱，尤其是在内地目前尚無針對人用疫苗的高級別生物安全生產車間的建設標準背景下，該專案的建成還填補了内地重大疫病防控在疫苗領域的生物安全空白，對新冠肺炎疫情的藥品和疫苗研發意義重大。

據發布，疫情暴發後，中國第一時間啟動全病毒滅活疫苗的研發和生產工作。中電四公司自春節期間開始，陸續承擔了多個内地首批全病毒滅活苗高級別生物安全疫苗生產車間的總承包建設工作。

中電稱，中電四公司作為專案施工總包方，從2月6日專案啟動到4月15日車間整體交接，始終全力以赴、精益求精，高品量完成了新冠疫苗生產車間的建設工作。

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責任編輯：游昊雲

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