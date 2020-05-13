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【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？

經濟脈搏 20:07 2020/05/13

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【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？

中美貿易戰恐再度狼煙四起時，英國媒體報道，美國與英國磋商貿易協議時，擬引入「毒丸條款（Poison Pill）」，迫使英國在中國、與美國之間作出抉擇。消息倘屬實，這是美國總統特朗普遏制中國的新手段，為美中角力又添一筆。

英國脫歐後，尋求與美國簽署貿易協議，保障與歐盟分手後的經濟發展動力。

特朗普欲在磋商貿協中　迫英國與中國割席

但《衛報》周二（12日）發表題為《美國在對英雙邊貿易談判中的訊息：我們，或是中國（US message to Britain in bilateral trade talks: it's us – or China）》的報道，指美方欲在這場談判中，引入條款迫英國在中國、美國間作出選擇。

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說實點，特朗普意圖迫使英國放棄中國，選擇美國作最緊密伙伴。

根據報道，美國尋求在美英貿易協定引入的條款，規定英國如果未經美國贊同就與別國達成貿易協定，美國有權退出美英貿易協定的部分條約。

儘管擬定的條款沒有特別提及中國，但英國駐華盛頓的外交官認為，這項條款是用來遏制英中關係的槓桿。

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明眼人一看便知，這是貿易談判中不會陌生的「毒丸條款（Poison Pill）」－－也就是雙邊或多邊商業協議中，加入排他條款，以最大地擴張自己的利益。

美加墨貿協中　已引入「毒丸條款」

「毒丸條款」在特朗普政府的對外貿易談判中，並非第一次出現；別忘記，2018年底簽署並預計今年7月生效的「美國—墨西哥—加拿大協定（USMCA）」，其第32章10款就訂明：將非市場經濟體拒之門外。

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這條款之目的，是要阻止加拿大、墨西哥與未獲「市場經濟體」定性的中國，再簽訂貿易協議，降低美國在加墨兩國獲得的利益。

觀察人士指出，特朗普如今再照辦煮碗，欲在美英貿易協議中引入排除中國的「毒丸條款」，存在比美加墨貿易協議「毒丸條款」更深一層的戰略考量。

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加拿大、墨西哥與中國貿易，或許僅以天然資源、農產品或工業製品為主；阻止中國與這兩國加深貿易聯繫，影響的只是中國市場商品供應，中方可另覓供應源。

但英國的經濟結構與加拿大、墨西哥很不同，她的金融服務業名聞於世，高新科技產亦有相當水平。如以毒丸條款為槓桿，攔截英國與中國的貿易交流，將不利於中國產業升級、甚至人民幣與股市國際化。

美欲阻英國與中國　展開高科技及金融合作

簡單去推敲，美英貿易協訂倘阻止中英合作，中英5G合作能繼續嗎？英國芯片技術能提供中國嗎？甚至兩國倡議的「滬倫通」還可以繼續推進嗎？倫敦能成為更重要的人民幣中心嗎？

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由此可見，特朗普欲迫英國與中國割席，可說是舊手段升級的「新玩法」，以更大力遏制中國發展。

當然，英國人善於計算，他們會否願意完全放棄中國的重大利，吞下特朗普給出的「毒丸」，實在是未知之數。事實上，外界普遍認為，美國在大選前與英國簽訂貿易協定的可能性很低，英國有足夠時間去思考。

而英國前財相歐思邦（George Osborne）亦相信，首相約翰遜不會屈服於外部壓力，「內閣成員中最支持與中國接觸的是首相。他已做好充分準備抵禦來自後座議員的壓力」。

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本報記者：程國知

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