▲ 【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸 遏制中國新玩法?

中美貿易戰恐再度狼煙四起時,英國媒體報道,美國與英國磋商貿易協議時,擬引入「毒丸條款(Poison Pill)」,迫使英國在中國、與美國之間作出抉擇。消息倘屬實,這是美國總統特朗普遏制中國的新手段,為美中角力又添一筆。

英國脫歐後,尋求與美國簽署貿易協議,保障與歐盟分手後的經濟發展動力。

特朗普欲在磋商貿協中 迫英國與中國割席

但《衛報》周二(12日)發表題為《美國在對英雙邊貿易談判中的訊息:我們,或是中國(US message to Britain in bilateral trade talks: it's us – or China)》的報道,指美方欲在這場談判中,引入條款迫英國在中國、美國間作出選擇。

【中美貿易戰】中美關係進入「過山車」模式 近日兩輪震盪藏玄機

【中美貿易戰協議】中方會否撕毀貿易協議?三個動作見端倪

說實點,特朗普意圖迫使英國放棄中國,選擇美國作最緊密伙伴。

根據報道,美國尋求在美英貿易協定引入的條款,規定英國如果未經美國贊同就與別國達成貿易協定,美國有權退出美英貿易協定的部分條約。

儘管擬定的條款沒有特別提及中國,但英國駐華盛頓的外交官認為,這項條款是用來遏制英中關係的槓桿。

【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本 京東傳赴港上市藏玄機?

【中美貿易戰協議】中國買美貨承諾勢落空 中美劇烈衝突埋伏線

明眼人一看便知,這是貿易談判中不會陌生的「毒丸條款(Poison Pill)」--也就是雙邊或多邊商業協議中,加入排他條款,以最大地擴張自己的利益。

美加墨貿協中 已引入「毒丸條款」

「毒丸條款」在特朗普政府的對外貿易談判中,並非第一次出現;別忘記,2018年底簽署並預計今年7月生效的「美國—墨西哥—加拿大協定(USMCA)」,其第32章10款就訂明:將非市場經濟體拒之門外。

【中美角力】特朗普拜登「鬥打中國」搶選票 預視中美關係驚濤駭浪

【中美.華為】准美企共同制定5G標準 不代表美國放鬆封殺華為

這條款之目的,是要阻止加拿大、墨西哥與未獲「市場經濟體」定性的中國,再簽訂貿易協議,降低美國在加墨兩國獲得的利益。

觀察人士指出,特朗普如今再照辦煮碗,欲在美英貿易協議中引入排除中國的「毒丸條款」,存在比美加墨貿易協議「毒丸條款」更深一層的戰略考量。

【中美貿易戰協議】為何4箭齊發?特朗普追擊中國謎底解開

【中美貿易戰】疫情加深中美對立 特朗普謀用兩「辣招」制裁中國

加拿大、墨西哥與中國貿易,或許僅以天然資源、農產品或工業製品為主;阻止中國與這兩國加深貿易聯繫,影響的只是中國市場商品供應,中方可另覓供應源。

但英國的經濟結構與加拿大、墨西哥很不同,她的金融服務業名聞於世,高新科技產亦有相當水平。如以毒丸條款為槓桿,攔截英國與中國的貿易交流,將不利於中國產業升級、甚至人民幣與股市國際化。

美欲阻英國與中國 展開高科技及金融合作

簡單去推敲,美英貿易協訂倘阻止中英合作,中英5G合作能繼續嗎?英國芯片技術能提供中國嗎?甚至兩國倡議的「滬倫通」還可以繼續推進嗎?倫敦能成為更重要的人民幣中心嗎?

【中美貿易戰協議】蓬佩奧延交人權法報告 香港再成中美貿易戰籌碼

【中美角力】特朗普與普京似欲泯恩仇 中國恐成輸家?

由此可見,特朗普欲迫英國與中國割席,可說是舊手段升級的「新玩法」,以更大力遏制中國發展。

當然,英國人善於計算,他們會否願意完全放棄中國的重大利,吞下特朗普給出的「毒丸」,實在是未知之數。事實上,外界普遍認為,美國在大選前與英國簽訂貿易協定的可能性很低,英國有足夠時間去思考。

而英國前財相歐思邦(George Osborne)亦相信,首相約翰遜不會屈服於外部壓力,「內閣成員中最支持與中國接觸的是首相。他已做好充分準備抵禦來自後座議員的壓力」。

【中美.香港】蓬佩奧稱23條不符美國利益 香港局勢5月再起雲湧

【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」 幕僚表態藏密碼

【全球索償】「百國聯軍」恐兵臨城下?中國需防3張刀刃懸頭上

【去中國化】稱霸便打倒它!怎回應去中國化 鄧小平舊話尋啟示(有片)

【中美角力】中美打疫戰如同攬炒 誰會輸更多?

【中美角力】中國打3張牌 謀借疫情挑戰美霸權

【中美角力】瘟疫激化4大矛盾 中美關係陷天安門事件來最壞

本報記者:程國知

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

【新冠肺炎】擴散,緊貼最新疫情影響