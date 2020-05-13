【吉林封城】舒蘭洗衣工「神秘」傳播鏈1傳20+ 源頭仍是謎

吉林省近日再現新冠肺炎群聚感染疫情，自5月7日舒蘭市公安局洗衣工確診以來，不足一周已累計21人感染，另有1宗跨省個案。吉林市在周二（12日）再新增6宗本地個案後，今日隨即宣布「封城」，吉林對外交通暫停，娛樂場所停業，學校改網上授課。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前在訪問提到，在聚集性疫情發生以後，流行病學調查試圖找到源頭，但這工作確實很困難，目前的情況來看，首例診斷的病人是不是源頭病人，還不好判斷。

他表示，該名公安局洗衣工可能是源頭，但潛伏期有長短，也可能是真正的源頭還沒有被發現，洗衣工受感染後兩三天就發病，而真正的源頭病人七八天才發病，且傳染了洗衣工也不知，如果像這種情況的話，就非常難判斷，到底是誰傳給誰的。

▲ 中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友認為，目前的情況來看，首例診斷的病人是不是源頭病人，還不好判斷。

另外，除了分析洗衣工會否在清洗曾接待俄羅斯入境人員的公安所穿衣服的過程中感染，也需要馬上對這一組病例和從俄羅斯入境的病人進行病毒基因序列分析，若同源性非常吻合，就可推定是與俄羅斯入境病例有關。

以下是吉林舒蘭洗衣工「神秘」傳播鏈，1傳20+通報個案：

5月7日：吉林省新增1宗本地確診病例

於舒蘭市公安局任職洗衣工的45歲女患者，5月6日因發燒到舒蘭市人民醫院發熱門診就診。5月7日新冠病毒核酸檢測陽性並確診。患者無外遊史或與境外人員有接觸，正追蹤感染源頭。

【中國疫情】吉林、武漢、廣州3地感染病例 仍未發布傳染源

【吉林封城】再添6宗本地個案！吉林市社區全面封閉管理 火車站關閉

【吉林疫情】新播毒途徑？ 專家：確診洗衣工或在洗公安服過程中感染

▲ 在吉林省舒蘭市一小區，工作人員為大廈進行消毒。

5月8日：吉林省無新增本地確診病例

5月9日：吉林省新增11宗本地確診病例

病例1，為吉林洗衣工的丈夫。5月6日與妻子就診於舒蘭市人民醫院，5月8日核酸檢測陽性，5月9日確診。

病例2，為吉林洗衣工的三姐，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例3，為吉林洗衣工的三姐夫，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例4，為吉林洗衣工的二姐，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例5，為吉林洗衣工的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例6，為吉林洗衣工的大姐，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例7，為吉林洗衣工的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例8，為病例1的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例9，為病例1的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例10，為病例1的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例11，曾與病例7有接觸史，5月3日出現發熱症狀，5月8日就診於舒蘭市人民醫院，核酸檢測陽性，5月9日確診。

▲ 在吉林省舒蘭市一小區，工作人員為進出居民測溫。

5月10日：吉林省新增3宗本地確診病例

病例1，為9日確診病例9的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性，5月9日診斷為無症狀感染者，5月10日轉為確診病例。

病例2，為9日確診病例1的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例3，為9日確診病例9的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

5月10日：遼寧省新增1宗本地確診病例

為吉林舒蘭市聚集性疫情的關聯病例，5月5日由吉林省吉林市乘高鐵到達瀋陽南站。5月8日晚前往瀋陽定點醫療機構進行核酸檢測，因其發燒，醫院對其實施隔離留觀。5月9日醫院核酸檢測結果為陽性，5月10日，結合肺部CT複查結果確診。

5月11日：吉林省無新增本地確診病例

【肺炎疫情】社區爆發重臨？武漢同小區昨增5宗本土確診 吉林再增3宗本土確診

【新冠肺炎】疫情「迫降」吉林停工半隔離 北韓工人恐重演集體脫北

【武漢肺炎】吉林確診女子 6次核酸檢測僅首次呈陽性

5月12日：吉林省新增6宗本地確診病例

病例1，為9日確診病例9的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例2，為9日確診病例9的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例3，為9日確診病例9的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例4，為9日確診病例9的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例5，為10日確診確診病例1的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

病例6，為9日確診病例10的密切接觸者，通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。

責任編輯：孫民