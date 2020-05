【中美角力】特朗普：100項中美貿易協議 也換不回疫情逝者生命

新冠肺炎疫情令中美關係惡化,美方再就疫情向中國施壓。美國總統特朗普(Donald Trump)在Twitter發文稱,與中國打交道是一件非常昂貴的事情,剛與中國達成貿易協議,但世界就被來自中國的疫情襲擊,他並形容,「100項貿易協議也不能彌補這些無辜犧牲的生命。」

統特朗普(Donald Trump)香港時間13日晚間在Twitter稱,就如他過去一直所說,與中國打交道是一件代價很高的事。兩國剛剛簽訂了一份偉大的貿易協議,但「墨水幾乎沒乾」,全球隨即就被「來自中國的疫情」打擊。

他形容,就算100份貿易協議也不可能彌補疫情帶來的損失,以及那些無辜逝去的生命。

特朗普Twitter原文:

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!