【中美角力】特朗普：100項中美貿易協議 也換不回疫情逝者生命

▲ 【中美角力】特朗普再就疫情批中國：100項貿易協議 也換不回逝去生命

新冠肺炎疫情令中美關係惡化，美方再就疫情向中國施壓。美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter發文稱，與中國打交道是一件非常昂貴的事情，剛與中國達成貿易協議，但世界就被來自中國的疫情襲擊，他並形容，「100項貿易協議也不能彌補這些無辜犧牲的生命。」

統特朗普（Donald Trump）香港時間13日晚間在Twitter稱，就如他過去一直所說，與中國打交道是一件代價很高的事。兩國剛剛簽訂了一份偉大的貿易協議，但「墨水幾乎沒乾」，全球隨即就被「來自中國的疫情」打擊。

他形容，就算100份貿易協議也不可能彌補疫情帶來的損失，以及那些無辜逝去的生命。

特朗普Twitter原文： As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!

特朗普當日又在Twitter指出，有所謂的「有錢人」（rich guys）在唱衰股市，無非是想令到市場波動從中混水摸魚。

「有錢人在唱衰股市」

特朗普表示，當有錢人唱淡股市時就要留神，有人在落重注，一旦股市下滑，這些人就會賺大錢，之後他們又會唱好令股巿回升，得以在賺錢的同時提升曝光率；他批評有錢人上下其手，質疑這樣做是否合法。

另外，美國聯邦調查局（FBI）和網絡安全和基礎設施安全局（CISA）聯合發公告，警告與中國有聯繫的黑客可能針對美國致力於新型冠狀病毒疫苗、醫療和研究的機構，發動網絡攻擊。

此前，有美國傳媒報道指中國試圖竊取美國關於新冠病毒疫苗的研究成果，中國外交部強調中國是網絡安全的堅定維護者，稱中國在新冠疫苗研究和治療方法方面均走在世界前列，任何人如果拿不出證據，一味誣陷造謠，是不道德。

責任編輯：馬佩君

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