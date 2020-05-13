【中美角力】特朗普：100項貿易協議也不能彌補因疫情無辜犧牲的生命

美國再就新冠肺炎疫情對華施壓，總統特朗普（Donald Trump）在Twitter發文稱，與中國打交道是一件非常昂貴的事情，他指美中才剛達成一項偉大的貿易協議，「墨水幾乎沒乾」，世界就被來自中國的疫情襲擊，「100項貿易協議也不能彌補這些無辜犧牲的生命。」

特朗普Twitter原文：

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!

另外，美國聯邦調查局（FBI）和網絡安全和基礎設施安全局（CISA）聯合發公告，警告與中國有聯繫的黑客可能針對美國致力於新型冠狀病毒疫苗、醫療和研究的機構，發動網絡攻擊。

此前，有美國傳媒報道指中國試圖竊取美國關於新冠病毒疫苗的研究成果，中國外交部強調中國是網絡安全的堅定維護者，稱中國在新冠疫苗研究和治療方法方面均走在世界前列，任何人如果拿不出證據，一味誣陷造謠，是不道德。

責任編輯：馬佩君

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